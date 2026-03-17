Χωρίς Κόνιαρη στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα και θέλει να κάνει το δεύτερο και καθοριστικό βήμα για την πρόκρισή του στην ημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Η νίκη με διαφορά 24 πόντων από το πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι Betsson δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα, είναι δεδομένο ωστόσο ότι χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση για να «κλειδώσει» η πρόκριση στους «4».

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου προπονήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena και το απόγευμα αναχωρεί για την Αθήνα. Αύριο (Τετάρτη 18/3), είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στην έδρα του Περιστερίου.

Ο Αντώνης Κόνιαρης λόγω των ενοχλήσεων που νιώθει (μυϊκός σπασμός στη μέση), δεν θα ακολουθήσε την αποστολή του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσει πρόγραμμα θεραπείας για να είναι έτοιμος για τον αγώνα του Σαββάτου.

Ο αυριανός αγώνας, που θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. «Ανδρέας Παπανδρέου» στις 19:30, θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 σπορ.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι: Marius Ciulin (Ρουμανία), Ivor Matejek (Τσεχία), Lukasz Jankowski (Πολωνία).