Χωρίς Καμαρά και Θυμιάνη ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαϊδης» (Κυριακή 9/11, 21:00), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, έφτασε στο τέλος της, με τους «ασπρόμαυρους» να στοχεύουν στην όγδοη διαδοχική επιτυχία τους σε όλες τις διοργανώσεις εντός κι εκτός συνόρων.

Η τελευταία προπόνηση, στη βροχερή Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια και πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να μην αντιμετωπίζει νεότερα προβλήματα.

Ο Μαντί Καμαρά έβγαλε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για το ντέρμπι της Κυριακής, τελευταίο ματς πριν τη (τρίτη και τελευταία) διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΠΑΟΚ

