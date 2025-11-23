MENOY

Χιμένεθ: Στο γκολ του Ζίνι κάναμε ένα λάθος και αυτό μας κόστισε

THESTIVAL TEAM

Δυσαρεστημένος εμφανίστηκε ο Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της συνδρομητικής, μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά:

Για την βράβευση του από την ΑΕΚ:

“Είμαι επαγγελματίας. Αυτή τη στιγμή είμαι στον Άρη. Είμαι ευγνώμων σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ. Ωστόσο αυτή τη στιγμή είμαι επικεντρωμένος μόνο στην ομάδα μου”,

Για το παιχνίδι:

“Το κλειδί ήταν ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ποιοτική ομάδα και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για γκολ. Η αλήθεια, όμως,είναι ότι στο γκολ του Ζίνι κάναμε ένα λάθος και αυτό μας κόστισε”.

Για τον Αλφαρέλα:

“Μας κόστισε πολύ, όπως και στον ίδιο. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό την πρώτη του μέρα στην ομάδα. Ενσωματώθηκε καλά, έπαιξε σήμερα καλά. Τον περιμέναμε να παίξει και τα 90 λεπτά. Δυστυχώς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται για έναν άσχημο και βαρύ τραυματισμό”.

