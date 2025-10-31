Χιμένεθ: Περήφανος για τους παίκτες μου που στέκονται παρά τα προβλήματα

Περήφανος για τον τρόπο που στέκονται οι παίκτες του στα παιχνίδια παρά τις απουσίες εμφανίστηκε ο Μανόλο Χιμένεθ σε δηλώσεις του στη NOVA ενόψει της αυριανής (01/11) αναμέτρησης του Άρη με τον Ολυμπιακό.

Για το αποτέλεσμα την περασμένη Τετάρτη (29/10) στην Καρδίτσα, απέναντι στο Αιγάλεω για το Κύπελλο, πόσο αυτό βοήθησε την ομάδα ψυχολογικά, μετά από τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη, αλλά και πόσο ανασταλτικά λειτουργούν οι καινούργιοι τραυματισμοί που προέκυψαν εκεί: «Πάντα, η νίκη είναι το καλύτερο κίνητρο για μια ομάδα, ώστε να αισθανθεί καλύτερα! Ξέραμε ότι λόγω της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου ξέραμε ότι διατρέχουμε κινδύνους να τραυματιστούν παίκτες. Πιστεύω, όμως, ότι δείξαμε χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι ο κακός αγωνιστικός χώρο μάς εμπόδισε να δείξουμε πιο καλά την ποιότητά μας και να σκοράρουμε περισσότερα γκολ. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλούς τραυματισμούς παικτών, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για εμάς. Είμαι πεπεισμένος ότι η ομάδα που θα παρατάξουμε αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό, θα παίξει ποδόσφαιρο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Άρη, όπως έκανε στους αγώνες κόντρα στο Αιγάλεω, την Κηφισιά, τον Παναθηναϊκό, αλλά και σε όλα τα παιχνίδια, καθώς προσπαθήσαμε να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση με τους τραυματισμούς, στις δυο μέρες που ακολούθησαν, εν όψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Ναι, βελτιώθηκε λίγο! Από τη στιγμή που ήρθα στον Άρη, όμως, μονίμως είμαστε έτσι. Σε τελική ανάλυση, πάντως, στο ποδόσφαιρο αυτό που αξιολογείται είναι το αποτέλεσμα, η νίκη. Αυτό που μετράει είναι, αν νικάς ή όχι. Κανείς δεν θα κοιτάξει πίσω με ποιες συνθήκες έπαιζες σε κάθε παιχνίδι. Γι’ αυτόν τον λόγο είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, διότι έχουμε διαρκώς τραυματισμούς διαφορετικών παικτών. Αυτό μάς αναγκάζει να παίξουμε πολλά διαφορετικά σχήματα και συστήματα και να μην μπορούμε να σταθεροποιηθούμε σε ένα. Επίσης, πολλοί παίκτες παίζουν σε άλλες θέσεις. Είμαι, λοιπόν, περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου. Κι εγώ, πάντως, γι’ αυτό είμαι εδώ, για να βρίσκω λύσεις στα προβλήματα αυτά».

Για το πώς περιμένει αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, με έναν πολύ καλό προπονητή, τον κ. Μεντιλίμπαρ. Πηγαίνουμε σε ένα εξαιρετικό γήπεδο, το οποίο θα είναι γεμάτο. Πάμε στον αγώνα με μεγάλη διάθεση. Θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, ως Άρης!».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Άρης κόντρα στον Ολυμπιακό: «Πρέπει να μην κάνουμε σημαντικά λάθη, τέτοια που μπορεί να μάς φέρουν πίσω στο σκορ. Αυτό θα μάς δυσκολέψει πάρα πολύ απέναντι σε έναν αντίπαλο μεγάλης ποιότητας, όπως είναι ο Ολυμπιακός».

Για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Ο κ. Μεντιλίμπαρ είναι πολύ καλός φίλος μου! Έχω καιρό να τον συναντήσω, γιατί όταν ήρθε στην πόλη μου (σ.σ. τη Σεβίλλη) εγώ είχα φύγει. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής κι ένας πολύ καλός άνθρωπος!».