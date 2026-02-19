Χεράλδες: Δεν ξέρουμε αν ήταν καθαρό το γκολ του Γερεμέγιεφ, μπορούσαμε να τους… σκοτώσουμε

Δύσκολη θα είναι η ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στη Ισπανία σύμφωνα με όσα είπε ο Κλαούδιο Χιράλδες μετά τη νίκη της Θέλτα στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων ενώ άφησε αιχμές για το τέρμα του Δικεφάλου.

Για το αν νιώθει ευχαριστημένος που κέρδισε σε μία αήττητη έδρα: «Αλήθεια είναι είχαμε προσδοκίες. Πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη νίκη, στο γεγονός πως πολλές ομάδες ήρθαν εδώ και δεν κέρδισαν. Η Μπέτις και η Σεβίλλη. Αξίζαμε τη νίκη, μπορούσαμε να τους… σκοτώσουμε κάποια στιγμή αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορέσαμε να βάλουμε άλλο γκολ αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Αντί για 0-3 έγινε 1-2. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο να παίξουμε εδώ, καταλαβαίνω πως πρέπει να βρούμε το παιχνίδι μας και να μην βασιζόμαστε πάντα στα εξτρέμ μας».

Για το σκορ: «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στη ρεβάνς. Σίγουρα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας και με τους φιλάθλους μας θα κάνουμε αυτό που πρέπει για την πρόκριση».

Για το αν είναι γλυκόπικρη η γεύση σήμερα: «Πιστεύω θα είναι δύσκολη η ρεβάνς ενός νοκ άουτ. Πολλά μπορούν να γίνουν. Επέστρεψαν και βελτιώθηκαν. Προσπαθήσαμε να τους «βλάψουμε». Δεν ήταν εύκολο. Θέλαμε να βάλουμε παραπάνω πίεση στο ματς, να έχουμε παραπάνω έλεγχο, όμως δεν ήταν πάντα εύκολο. Είναι δύσκολη έδρα. Κερδίσαμε εδώ οπότε κάτι σημαίνει αυτό. Να συγχαρώ τους παίκτες και τους φιλάθλους μας για τη στήριξη».

Για τη διαφορά πρώτου και δευτέρου ημιχρόνου: «Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε με τον Μιγκέλ, με τον Καρέιρα, να τους… σκοτώσουμε. Με τις αλλαγές προσπαθήσαμε το ίδιο. Συνεχίζουμε τη δουλειά, ήμασταν εξαιρετικοί στο πρώτο ημίωρο. Πολύ γρήγοροι στη μπάλα, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είχαμε σκαμπανεβάσματα, καλές και κακές στιγμές. Συγκεντρωθήκαμε καλύτερα και στο τέλος τα καταφέραμε».

Για το γκολ του Άσπας και τη συμμετοχή του στην Ευρώπη: «Έχουμε πολλά ματς και πρέπει να βλέπουμε πολλά πράγματα. Πολύ το βάρος οπότε πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Σήμερα οι αλλαγές τα πήγαν αρκετά καλά. Να δέχονται τις αλλαγές οι παίκτες, βάζουν και αυτοί γκολ. Ο Άσπας σίγουρα θα ήθελε να παίζει συνέχεια αλλά δεν είναι εφικτό».

Για το πρόβλημα της αριστερής πλευράς: «Έπρεπε να δούμε πως πάει το παιχνίδι και η ταχύτητα. Δεν ήξερα αν οι ακραίοι μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δεν βγήκαν τα πράγματα όπως θέλαμε, οπότε διορθώσαμε πράγματα. Στο τέλος βρήκαμε το σωστό και προσπαθήσαμε να βρούμε παίκτες σε… βάθος. Κάναμε αλλαγές προσπαθώντας να βρούμε ενέργεια. Αναλύοντας όλο το ματς, θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, αλλά αντιμετωπίσαμε τις δυσκολίες».

Για την ειδική διαχείριση του Άσπας: «Δεν το ξέρω αλλά το ελπίζω. Πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις του. Είναι δύσκολο για αυτόν με τους τραυματισμούς. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει, εμείς σίγουρα θέλουμε να είναι μαζί μας. Έχουμε Φλεβάρη και δεν έχει γίνει τίποτα. Σημαντικό να τον προστατεύσουμε και να τον χειριστούμε σωστά. Είτε έρχεται από τον πάγκο είτε όχι».

Για το 2-1 αν δίνει δικαίωμα εφησυχασμού: «Σίγουρα το 0-3 θα ήταν καλύτερο. Όμως δεν πρέπει να υπερασπίζεσαι τόσο πολύ το σκορ. Τώρα είναι πιο δύσκολο. Είχαμε δυσκολίες στην πίεση και ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ καλό παιχνίδι στη ρεβάνς μπροστά στους φιλάθλους μας. Θα είναι ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι η ρεβάνς. Να είμαστε όλοι πανέτοιμοι».

Για το γκολ του Γερεμέγιεφ αν ήταν ωραίο και καθαρό: «Δεν είμαστε σίγουροι ότι ήταν… καθαρό».

Για τον Ρομάν: «Ναι είναι ένας παίκτης με πολλά ματς, οπότε πρέπει να τον προστατεύσουμε. Και άλλοι παίκτες, όπως ο Καρέιρα δίνουν το πρώτο τους ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν έχουν τόση εμπειρία. Στο τέλος ήταν κάτι εντυπωσιακό για τον ίδιο, έπαιξε καλά».

Για το ακυρωθέν του Γιουτγκλά και την προσφορά του: «Ήταν πολύ καλός και άνετος μέσα στο γήπεδο. Για αυτό και είπαμε να παίξει. Έχει βελτιωθεί πολύ και μας δίνει πολλά».

Πηγή: metrosport.gr