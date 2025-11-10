Χατζόπουλος: Το μήνυμά του για… Άνβιλ – “Το Παλατάκι πρέπει να είναι γεμάτο”

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος, μέσω των social media, καλεί τον κόσμο του Δικεφάλου να γεμίσει το PAOK SPORTS ARENA, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (12/11, 20.15) με την Άνβιλ, για την πέμπτη αγωνιστική του Fiba Europe Cup.

«Ένας από τους πιο σημαντικούς αγώνες της χρονιάς!. Το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο και να σπρώξει την ομάδα στη νίκη και στην πρόκριση της επόμενης φάσης της διοργάνωσης».