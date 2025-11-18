MENOY

Χάντμπολ γυναικών: Ανώτερος ο ΠΑΟΚ, επικράτησε της Πυλαίας

Με κεκτημένη ταχύτητα από την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα της Πυλαίας με 35-24, ως τυπικά φιλοξενούμενος στη Μίκρα, για την 4η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Παρότι ο Δικέφαλος δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι (8-8 στο 17’), στη συνέχεια ανέβασε στροφές, χτίζοντας προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (13-17) στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος σύμφωνα με το metrosport.gr, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε πλήρως. Με σταθερό ρυθμό και αποτελεσματικότητα σε άμυνα και επίθεση, άνοιξε τη διαφορά στο +7 (17-24 στο 41’), έφτασε στο +9 (21-30 στο 53’) και λίγο αργότερα άγγιξε τη διψήφια διαφορά, κλειδώνοντας τη νίκη για το τελικό 24-35.

Επόμενος αγώνας για την ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη είναι το Σάββατο (22/11), στις 15:30, απέναντι στον Άρη Νίκαιας για την 5η αγωνιστική.

