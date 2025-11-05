MENOY

Χαμός σε γήπεδο της Αθήνας: Ποδοσφαιριστής έβγαλε… νοκ άουτ με μπουνιά αντίπαλό του – Σοκάρει το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Εικόνες ντροπής και βίαια επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση του Αγίου Θωμά με τον Αστέρα Ζωγράφου για το πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΑ, επισκιάζοντας το ποδοσφαιρικό κομμάτι του αγώνα.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από μία μονομαχία κοντά στην πλάγια γραμμή. Αφού παίκτης των γηπεδούχων βρέθηκε στο έδαφος, αντίπαλός του φέρεται να τον κλώτσησε, κάτι που προκάλεσε άμεσα την αντίδραση των παικτών του Αγίου Θωμά.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ένας παίκτης του Αγίου Θωμά όρμησε πάνω στον ποδοσφαιριστή που έριξε την κλωτσιά, με τον τελευταίο να απαντά με μπουνιά στο πρόσωπο του αντιπάλου του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου, ο οποίος έριξε τη μπουνιά, αποβλήθηκε από τον διαιτητή.

Δείτε το βίντεο

