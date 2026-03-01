Χαμός και μεγάλες ουρές έξω από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας για την επετειακή φανέλα – Δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την επετειακή του φανέλα με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής και όπως αναμενόταν, τα κομμάτια που θα βγουν, τα οποία είναι περιορισμένα, αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα.

Όπως ενημέρωσε επίσημα η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, η κυκλοφορία ξεκίνησε από τις 16:00, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχουν σχηματιστεί ήδη ουρές έξω από την Τούμπα, προκειμένου ο κόσμος να προλάβει να τις κάνει δικές του πριν από την αποψινή αναμέτρηση με τον Αστέρα.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: