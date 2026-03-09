MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάλκινο μετάλλιο ο Παπανικολάου στο Podgorica Senior European Cup 2026

|
THESTIVAL TEAM

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Παναγιώτης Παπανικολάου βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου των νικητών στο Podgorica Senior European Cup που έγινε στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου.

Ο Έλληνας τζουντόκα, ο οποίος στο βιογραφικό του έχει συνολικά τρία μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα, αφού ήταν δεύτερος τον περασμένο Σεπτέμβριο στα Σκόπια, έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με απολογισμό δύο νίκες σε τρεις αγώνες.

Ο Παπανικολάου, ττον τελικό των ρεπεσάζ επικράτησε με Waza-ari του Σέρβου Ραίσεβιτς, ενώ με Waza-ari είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα και του Κροάτη Ιβάνκοβιτς. Ενδιάμεσα, στα ημιτελικά, είχε γνωρίσει την ήττα -επίσης με Waza-ari- από τον Μαυροβούνιο Κόβινιτς.

Ο Έλληνας τζουντόκα από αύριο θα συμμετέχει στο προπονητικό καμπ του Νίμπουρκ, ενώ στα τέλη του μήνα θα λάβει μέρος στο Γκραν Σλαμ της Τιφλίδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ισραηλινός στρατιώτης βανδαλίζει με βαριοπούλα μνημείο αφιερωμένο στον Γιάσερ Αραφάτ στη Δυτική Όχθη – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί διένειμαν έντυπο υλικό για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

Το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

ΠΑΙΔΕΙΑ 37 λεπτά πριν

Κλειστά σχολεία στην Ήπειρο μετά τον ισχυρό σεισμό στη Θεσπρωτία: Πού δεν θα γίνουν μαθήματα σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο επικοινωνίας του Ν. Δένδια με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Κατάρ

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ισραήλ: Ισοπέδωσε το αρχηγείο αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης- 5 νεκροί διοικητές