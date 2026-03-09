Χάλκινο μετάλλιο ο Παπανικολάου στο Podgorica Senior European Cup 2026

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Παναγιώτης Παπανικολάου βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου των νικητών στο Podgorica Senior European Cup που έγινε στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου.

Ο Έλληνας τζουντόκα, ο οποίος στο βιογραφικό του έχει συνολικά τρία μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα, αφού ήταν δεύτερος τον περασμένο Σεπτέμβριο στα Σκόπια, έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με απολογισμό δύο νίκες σε τρεις αγώνες.

Ο Παπανικολάου, ττον τελικό των ρεπεσάζ επικράτησε με Waza-ari του Σέρβου Ραίσεβιτς, ενώ με Waza-ari είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα και του Κροάτη Ιβάνκοβιτς. Ενδιάμεσα, στα ημιτελικά, είχε γνωρίσει την ήττα -επίσης με Waza-ari- από τον Μαυροβούνιο Κόβινιτς.

Ο Έλληνας τζουντόκα από αύριο θα συμμετέχει στο προπονητικό καμπ του Νίμπουρκ, ενώ στα τέλη του μήνα θα λάβει μέρος στο Γκραν Σλαμ της Τιφλίδας.