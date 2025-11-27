MENOY

Αυτόνομη Θύρα 10: “Δεν κάνουμε κάλεσμα, γιορτάζουμε και δε θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας”

Φωτογραφία: Intime
Ανακοίνωση ενόψει του αγώνα του Ηρακλή με αντίπαλο τον Καμπανιακό την Κυριακή το απόγευμα στο Καυτανζόγλειο που συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση 117 χρόνων προσφοράς, αθλητικής και κοινωνικής του Συλλόγου εξέδωσε η Αυτόνομη Θύρα 10.

Αναλυτικά αυτή αναφέρει:

«Την Κυριακή γιορτάζουμε τα 117 χρόνια ζωής του συλλόγου που μας άλλαξε τη ζωή, που της έδωσε νόημα, που της προσθέτει καθημερινά τις πιο γλυκιές δυσκολίες.

Το σύλλογο που μας έβγαλε στους δρόμους, που μας έκανε να πονέσουμε. Το σύλλογο που μας χάρισε τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μας. Τον σύλλογο που ξαναχτίζουμε.

Τον σύλλογο που λατρεύουμε και τον οποίο ορκιστήκαμε να σηκώσουμε στο μπόι των ονείρων μας.

Για την Κυριακή δεν κάνουμε κάλεσμα. Αν δεν βρίσκεται τον εαυτό σας να ευθυγραμμίζεται με κάτι από τα παραπάνω δε χρειάζεται να μπείτε στον κόπο…

Την Κυριακή έχουμε γιορτή και φέτος… δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας!!!!

117 χρόνια ΗΡΑΚΛΗΣ

18 χρόνια Αυτόνομη Θύρα 10

ΥΓ: οσοι πιστοί… Από νωρίς αυτόνομο πάρκο»

