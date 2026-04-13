Ασημένιο μετάλλιο η Εφραίμογλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο

Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για άλλη μια φορά η ελληνική γυμναστική, με την Αλεξάνδρα Εφραίμογλου να κατακτά τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Ακροβατικού Διαδρόμου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στην Πορτογαλία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε την κλάση και τη σταθερότητά της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της ηπείρου. Με μια εξαιρετική εκτέλεση που συνδύαζε υψηλό βαθμό δυσκολίας και εντυπωσιακή τεχνική αρτιότητα, συγκέντρωσε την υψηλή βαθμολογία (24.800) που την έφερε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΓΟ συγχαίρουν την Αλεξάνδρα Εφραίμογλου και τον προπονητή της Απόστολο Σταυριανίδη για την μεγάλη επιτυχία τους.