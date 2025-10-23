MENOY

ΑΣ ΠΑΟΚ: Καταλήξαμε στο σχέδιο μνημονίου- συνεργασίας για τη νέα Τούμπα – Επιθυμία μας η συνάντηση με την ΠΑΕ να γίνει το συντομότερο δυνατό

THESTIVAL TEAM

Απόφαση για το μνημόνιο συνεργασίας που θα προτείνει στην ΠΑΕ για την κατασκευή της νέας Τούμπας έλαβε ο Α.Σ. ΠΑΟΚ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ.

Όπως αναφέρει το sdna.gr, το μνημόνιο συνεργασίας που θα πάει στην ΠΑΕ προς συζήτηση και υπογραφή, εγκρίθηκε με ψήφους 7-6, ενώ το μνημόνιο δεν περιέχει τον όρο για proof of fund μέχρι 31/12 και προβλέπει ότι η ΠΑΕ θα καταθέσει εγγυητική επιστολή με την κοστολόγηση του έργου.

Πλέον το ΔΣ περνά στα χέρια των ανθρώπων της ΠΑΕ και μένει να οριστεί η συνάντηση ανάμεσα σε ΠΑΕ και Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ

Το ΔΣ του Α.Σ. ΠΑΟΚ συνεδρίασε στις 22 Οκτωβρίου στα Γραφεία του ερασιτέχνη και κατέληξε στο σχέδιο μνημονίου-συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα, που θα προταθεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Επιθυμία μας είναι η συνάντηση να γίνει το συντομότερο δυνατό.

ΠΑΟΚ

