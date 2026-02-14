Άρης: Τέταρτη σερί νίκη στη Μύκονο και βήμα τετράδας για τους “κιτρινόμαυρους”

Ο Άρης Betsson πέρασε από την έδρα της Μυκόνου Betsson με 83-74 και φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα έκανε ακόμα ένα βήμα προς την πρώτη τετράδα.

Ο Άρης ήταν πιο ψύχραιμος στα τελευταία λεπτά και αντέχοντας στην αντεπίθεση των γηπεδούχων έφτασαν στη νίκη που τον εδραιώνει στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 9-7, ενώ παράλληλα «δίπλωσε» τα θετικά αποτελέσματα επί της Μυκόνου, η οποία έπεσε στο 7-10.

Για τους νικητές (17/30 βολές), που έπαιζαν χωρίς τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και με τον Μπράις Τζόουνς να έχει πρόβλημα τραυματισμού, ξεχώρισε ο Στέλιος Πουλιανίτης με 18 πόντους (2/2διπ., 4/4τρ., 2/4β.) και ακολούθησε ο Ντανίλο Άντζουσιτς με 16 πόντους και κρίσιμους πόντους στο φινάλε, ενώ ο Ρόνι Χάρελ πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Για τη Μύκονο, που δεν είχε για τρίτο σερί ματς στη σύνθεσή της τον Ντέβιν Κάναντι, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κέντρικ Ρέι με 17 πόντους και ακολούθησε ο Διονύσης Σκουλίδας με 15 πόντους και 4/9 τρίποντα.

«Βροχή» τα τρίποντα και ισορροπία στο ημίχρονο

Με μεγαλύτερη διάθεση και ενέργεια μπήκαν οι γηπεδούχοι και με τα τρίποντα των Άπλμπι και Ρέι προηγήθηκαν 8-2, όμως ο Άρης απάντησε με τον Άντζουσιτς για το 11-12. Η Μύκονος ωστόσο είχε καλύτερο ρυθμό και με τα τρίποντα του Σκουλίδα (3/3) βρέθηκε ξανά μπροστά (23-20), ενώ με τον ίδιο τρόπο απαντούσε ο Πουλιανίτης (2/2τρ.), με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 25-24 και τους Θεσσαλονικείς σε εκείνο το σημείο να μετράνε 7/12 βολές.

Δύο διαδοχικά τρίποντα από Χάρελ και Πουλιανίτη έφεραν τους κιτρινόμαυρους στο 27-32 και εκεί οι Άπλμπι και Χέσον έτρεξαν σερί 8-0 για την προσπέραση με 35-32. Ξανά από τα 6,75 ο Άρης με Νουά και Τζόουνς μπήκε μπροστά με 35-40, με τον καταιγισμό τριπόντων να συνεχίζεται και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο ημίχρονο σε απόλυτη ισορροπία (43-43), με τη Μύκονο να έχει 9/18 τρίποντα και τον Άρη 7/15.

Έφτασε στο +14 ο Άρης, άντεξε στην αντεπίθεση της Μυκόνου

Ακόμα δύο τρίποντα από Νουά και Άντζουσιτς διαμόρφωσαν το 43-49, ενώ με τον Πουλιανίτη να δίνει επιθετικές λύσεις κοντά και μακριά από το καλάθι, ο Άρης ξέφυγε με 51-62, πιάνοντας έτσι για πρώτη φορά διψήφια διαφορά. Το τρίποντο του Κουλμπόκα έγραψε το +14 (51-65), όμως η Μύκονος απάντησε με τον ίδιο τρόπο δις (Σκουλίδας, Χέσον) για το 57-65, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 59-68.

Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν μόλις 1 πόντο σε 5,5 λεπτά, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου να πλησιάσουν στο 68-69. Ο Άρης είχε χάσει τη διαφορά και τη συγκέντρωσή του και ο Άπλμπι έφερε το ματς στα ίσια (71-71) στο 37’. Εκεί, ο Άντζουσιτς έδωσε μια ανάσα στην ομάδα του (73-77 στο 38’), Χέσον και Σκουλίδας σπατάλησαν τις ευκαιρίες τους και ο Αντετοκούνμπο με τέσσερις σερί πόντους έκανε το 73-81 στα 45’’ πριν το φινάλε, με τους γηπεδούχους να μην προλαβαίνουν να επιστρέψουν.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-43, 59-68, 74-83

Πηγή: sdna.gr