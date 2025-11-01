MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-ΠΑΟΚ: Η εκπληκτική στιγμή πριν το τζάμπολ με τους οπαδούς να πετάνε χαρτάκια στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η παρουσίαση των Άρη Betsson και ΠΑΟΚ είχε ολοκληρωθεί, ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε στο “Αλεξάνδρειο”, οι δυο ομάδες πήραν θέση για το τζάμπολ του ντέρμπι και οι οπαδοί των “κίτρινων” δημιούργησαν -για μια ακόμα φορά- μια εντυπωσιακή και αξιοζήλευτη εικόνα.

Όπως συνηθίζουν -ειδικά- στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με το τζάμπολ οι φίλοι του Άρη πέταξαν χαρτάκια στο παρκέ. Μάλιστα, σε αυτό το “τελετουργικό” τους ακολούθησε και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο.

Δείτε το βίντεο

Οι φίλοι του Άρη Betsson ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, φώναξαν συνθήματα και αποκάλυψαν δυο τεράστια πανό, δίνοντας στους υπεύθυνους του γηπέδου την ευκαιρία να καθαρίσουν το παρκέ.

Μετά από περίπου πέντε λεπτά, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.

ΚΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Αφορολόγητες οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες στο Μάτι – Η συγκίνηση όταν άκουσε τη Βαρβάρα Φύτρου

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι υπόσχεται να εργαστεί για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν ανήκουν σε ομήρους, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συνελήφθη 34χρονος στη Θεσσαλονίκη – Κυκλοφορούσε με κλεμμένο αυτοκίνητο και χωρίς νόμιμα έγγραφα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βεντέτα στα Βορίζια: Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό – “Έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά, για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Προετοιμασία εξπρές ενόψει Πανσερραϊκού με πολλά προβλήματα