Άρης-ΠΑΟΚ: Η εκπληκτική στιγμή πριν το τζάμπολ με τους οπαδούς να πετάνε χαρτάκια στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο – Δείτε βίντεο

Η παρουσίαση των Άρη Betsson και ΠΑΟΚ είχε ολοκληρωθεί, ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε στο “Αλεξάνδρειο”, οι δυο ομάδες πήραν θέση για το τζάμπολ του ντέρμπι και οι οπαδοί των “κίτρινων” δημιούργησαν -για μια ακόμα φορά- μια εντυπωσιακή και αξιοζήλευτη εικόνα.

Όπως συνηθίζουν -ειδικά- στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με το τζάμπολ οι φίλοι του Άρη πέταξαν χαρτάκια στο παρκέ. Μάλιστα, σε αυτό το “τελετουργικό” τους ακολούθησε και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο.

Δείτε το βίντεο

Οι φίλοι του Άρη Betsson ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, φώναξαν συνθήματα και αποκάλυψαν δυο τεράστια πανό, δίνοντας στους υπεύθυνους του γηπέδου την ευκαιρία να καθαρίσουν το παρκέ.

Μετά από περίπου πέντε λεπτά, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.