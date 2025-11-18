Άρης: Ο τρομερός Νουά τον οδήγησε στην 4η νίκη του στο Eurocup

Ο Άρης επικράτησε της Νεπτούνας με 87-93 για την 8η αγωνιστική του Eurocup, παρότι προς το φινάλε του ματς καρδιοχτύπησε.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν μπροστά στο σκορ με διαφορά ασφαλείας στη μεγαλύτερη διάρκεια του 40λεπτου, έκαναν τα εύκολα, δύσκολα, αλλά, τελικά, έφτασαν στην 4η νίκη τους στη διοργάνωση. Μεγάλο παιχνίδι από τον Νουά, με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Όπως αναφέρει η ΚΑΕ, η ομάδα του Igor Milicic πήρε τον έλεγχο μετά από το πρώτο δεκάλεπτο και έφτασε τη διαφορά και στους 17 πόντους. Στο τέλος οι γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν και μείωσαν στους τρεις, όμως ένα μεγάλο τρίποντο του Μήτρου Λονγκ ουσιαστικά χάρισε τη νίκη στους «κιτρινόμαυρους».

Ο ΑΡΗΣ Betsson σούταρε με 53.5% στα δίποντα, 52.4% στα τρίποντα και 82.4% στις βολές, έοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων με πρώτο τον Amine Noua (24π., 8ρ.).

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 6-0 πριν ο Noua μειώσει σε 6-2. Ο Μήτρου Λονγκ έκανε το 9-4 και ο ίδιος το 9-6. Ο Μποχωρίδης έγραψε το 13-9 και ο Noua το 13-11. Ο Jones μείωσε σε 15-12 και ο Noua σε 17-13. Η Neptunas έκανε το 21-13 πριν το 21-14 του Noua. Οι Λιθουανοί έφτασαν στο 26-14 πριν ο Μήτρου Λονγκ δώσει ανάσα για το 26-17. Ο ίδιος έκανε το 28-19 και ο ίδιος φτάνοντας τους 11 πόντους έγραψε το 28-21 της πρώτης περιόδου.

Ο Kulboka με τρίποντο έκανε το 28-24 και ο Jones το 28-26. Ο Harrell μείωσε σε 30-28 και ο Noua ισοφάρισε σε 30-30. Ο Μήτρου Λονγκ έκανε το τρίτο φάουλ του στο 13’ πριν ο Noua με τρίποντο και φτάνοντας τους 11 πόντους ισοφαρίσει εκ νέου σε 33-33. Ο Harrell έκανε το 36-35 και ο Πουλιανίτης έβαλε τον ΑΡΗ Betsson μπροστά με 36-37. Ο Jones ισοφάρισε σε 39-39 και σε 41-41 ενώ ο Noua (13π.) έκανε το 41-43. Ο Enoch έφτασε στο 41-45 και ο Noua (16π.) με καλάθι και φάουλ στο 43-48. Ο Jones έγραψε το 46-50 του ημιχρόνου.

Ο Jones έκανε το 49-51 και ο Forrester το 49-53. Ο Harrell έφτασε τον ΑΡΗ Betsson στο +6 (49-55) και π Noua έκανε το 49-57. Ο Jones έγραψε το 49-60 και ο Noua με τρίποντο το 49-63. Ο Kulboka με νέο τρίποντο έκανε το 49-66. Οι γηπεδούχοι με σερί 9-0 μείωσαν σε 58-66 πριν ο Forrester δώσει λύση για το 58-68. Ο ίδιος έκανε το 61-70 και ο Harrell με τρίποντο το 64-73 του 30’.

Ο Kulboka έκανε το 66-75 και με τρίποντο το 69-78. Ο Noua με τον ίδιο τρόπο έκανε το 72-81 και ο Harrell το 75-83. Ο Jones έγραψε το 75-85 και ο Μήτρου Λονγκ με τρίποντο το 78-88. Ο Jones έφερε τους «κιτρινόμαυρους» στο +12 (78-90) πριν οι Λιθουανοί με τρία τρίποντα μειώσουν σε 87-90. Στα 47.5’’ ο Μήτρου Λονγκ με τρίποντο έκανε το 87-93, η Neptunas αστόχησε και ο ΑΡΗΣ Betsson πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 46-50, 64-73, 87-93.

