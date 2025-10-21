Άρης: Μπλάκ-άουτ στην τελευταία περίοδο και ήττα από τη Μανρέσα

O Άρης (2-2) υποδέχτηκε τη Μανρέσα (3-1), στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του EuroCup, με στόχο να παρουσιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό από ότι στα τελευταία παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι για κάτι παραπάνω από 30′ το έκανε, αλλά λύγισε στη τελευταία περίοδο γνωρίζοντας έτσι την δεύτερή του ήττα στην Ευρώπη με τελικό σκορ 79-86.

Ο Άρης ξεκίνησε το ματς με Μπράις Τζόουνς, Μπριν Φορμπς, Ρόνι Χάρελ, Αρνόλντας Κουλμπόκα και Στίβεν Ίνοκ. Οι γηπεδούχοι, μπήκαν πολύ άσχημα στο παιχνίδι και βρέθηκαν πίσω με 0-7 στα πρώτα 2:50 του αγώνα, κάτι που ανάγκασε τον Καράιτσιτς να πάρει το πρώτο τάιμ-άουτ του. Έπειτα από ακριβώς 5 λεπτά, η Μανρέσα δημιούργησε την πρώτη διψήφια διαφορά, πριν ο Χάρελ μειώσει με γκολ-φάουλ σκοράροντας έτσι το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι της ομάδας του (6-14). Ο Άρης, έφτασε μέχρι το -4, αλλά η κλάση του Πλάμερ και τρία τρίποντα από την… Ισπανία έστειλαν το παιχνίδι στους 9 (18-27). Οι Ισπανοί έκλεισαν την πρώτη περίοδο με το τρομερό 6/9 τρίποντα, κάτι το οποίο δικαιολογεί το +9!

Με σπουδαίες άμυνες, ο Άρης έτρεξε ένα γρήγορο 6-2 στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας εκ νέου στους 3 (26-29, 8:02). Ένα πολύ ωραίο ντράιβ εξελίχθηκε σε γκολ-φάουλ του Τζόουνς, και έτσι οι «Κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν για πρώτη φορά το παιχνίδι (34-34, 5:15). Η νέα άμυνα, έδωσε το πρώτο προβάδισμα δια χειρός Μποχωρίδη (36-34, 4:48), ο οποίος μετέπειτα αποχώρησε για ανάσες εν μέσω αποθέωσης. Πάντως, η Μανρέσα απάντησε και με ένα δικό της 6-0 προηγήθηκε με τέσσερις, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο (36-40). Ο Ίνοκ έβαλε τρίποντο (που δεν είναι το δυνατό του σημείο) για να προσπεράσει ξανά ο Άρης, ενώ ο Φόρεστερ έστειλε την ομάδα στο +3 (43-40, 2:05). To ημίχρονο έκλεισε με ένα 4-0 των Ισπανών που τους έστειλε προηγούμενους στα αποδυτήρια.

Με πολλή ενέργεια σε άμυνα και επίθεση μπήκε στην τρίτη περίοδο ο Άρης και με τρίποντο του Κουλμπόκα προηγήθηκε εκ νέου (51-48). Όμως το προβάδισμα εναλασσόταν και η Μανρέσα πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με το καλάθι του Ομπασοχάν (51-54). Με τον Πλάμερ (18π) απαντούσε στους… κραδασμούς η ισπανική ομάδα βρίσκοντας τρόπο να κρατήσει το προβάδισμα, έχοντας υπέρ της και κάποια είτε αμφιλεγόμενα, είτε αδικαιολόγητα σφυρίγματα. Η τρίτη περίοδος δεν διαφοροποίησε σημαντικά τα δεδομένα και όλα ήταν γνωστό πως θα κριθούν στη τελευταία περίοδο.

Αυτή, δεν ξεκίνησε καλά για τους «Κιτρινόμαυρους», οι οποίοι είδαν τη Μανρέσα να… φεύγει στο +8 (66-74) επτά λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ενώ μετά το τάιμ-άουτ του Καράιτσιτς η διαφορά πήγε στους 13 μετά από πάρα πολλή ώρα (66-79, 5:30), με τον Άρη να χάνει τη σύνδεσή του με το καλάθι. Με τον Μήτρου-Λονγκ και τον Ίνοκ οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να αντεπιτεθούν και έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, ωστόσο το έργο τους μόνο εύκολο δεν ήταν, καθώς ο χρόνος πλέον δεν ήταν σύμμαχος. Με ένα «ακροβατικό» καλάθι του Ομπασοχάν. η Μανρέσα είχε πλέον… αγκαλιάσει τη νίκη (72-83, 3:18). Το τρίποντο του εξαιρετικού Χάρελ, έριξε τη διαφορά στους έξι και έτσι φως υπήρξε στην άκρη του τούνελ για τα τελευταία δύο λεπτά, όμως οι Ισπανοί ήταν ψύχραιμοι και πήραν την νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 43-44, 64-66, 79-86.

Πηγή: metrosport.gr