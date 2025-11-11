Άρης – Μπαχτσεσεχίρ: Πλήρωσε την κακή τελευταία περίοδο απέναντι στους πρωτοπόρους

Πολύ ωραίο παιχνίδι στο Nick Galis Hall, ανάμεσα σε Άρη (3-4) και Μπαχτσεσεχίρ (6-1), με τους φιλοξενούμενους να κρατάνε τη ψυχραιμία τους, να βρίσκουν το ιδανικό τους πεντάλεπτο στην τελευταία περίοδο και να πανηγυρίζουν την νίκη με 76-86.

Με γρήγορο μπάσκετ αλλά και αστοχία ξεκίνησε το ματς, με τον Άρη να αποκτά ένα μικρό προβάδισμα (18-12) λόγω της πολυφωνίας του στο σκοράρισμα στα πρώτα λεπτά, αλλά και της όρεξης του Αρνόλντας Κουλμπόκα (7π). Οι «Κιτρινόμαυροι» σταδιακά ανέβαζαν τη διαφορά που έφτασε μέχρι και το +9 (21-12), οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν στο τέλος της πρώτης περιόδου (23-16).

Άμεσα επανήλθε η Μπαχτσεσεχίρ η οποία με γκολ φάουλ του Πονίτκα μείωσε στους 2 (25-23, 7:55). Με τον Κάβανο (9π) να αποτελεί τον πρώτο της σκόρερ έμεινε κοντά, ενώ ο Αμίν Νουά έκανε αισθητή την παρουσία του από την πρώτη μέρα σκοράροντας 5 γρήγορους πόντους στη δεύτερη περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα, πέρασαν μπροστά μετά τις βολές του Κάβανο (37-38), αλλά τον επίλογο του ημιχρόνου έγραψε ο Φόρεστερ με καλάθι μετά από επιθετικό ριμπάουντ.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν (41-43), όμως ο Άρης απάντησε με σερί 6-0 για να περάσει μπροστά με τέσσερις (47-43). Το ματς πήγαινε πόντο-πόντο στην τρίτη περίοδο με διαρκείς εναλλαγές στο προβάδισμα, τον Μίτρου-Λονγκ πρωταγωνιστή από την μια και τον Χέιλ πρωταγωνιστή (με σκορ και δημιουργία) από την άλλη. Μια τεχνική ποινή στον Πονίτκα, έδωσε στον Άρη την ευκαιρία να προηγηθεί με 2 (59-57) στο 30’.

Με τρίποντο του Τζόουνς από τα 7.5 μέτρα μπήκε στην τελευταία περίοδο ο Άρης, για να ξεσηκώσει το Παλέ (62-59). Εκεί, ο Κοπρίβιτσα με δύο συνεχόμενα καρφώματα-highlight, έβαλε μπροστά την ομάδα του (62-63). Εκεί, το μομέντουμ γύρισε υπέρ τους και προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο ματς με 8 (62-70, 5:06). Στα τελευταία λεπτά, κράτησαν την ψυχραιμία τους και πανηγύρισαν την εκτός έδρας νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-38, 59-57, 76-86.