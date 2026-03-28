Άρης: Με εξωπραγματικό Νουά πήρε σπουδαίο διπλό στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό

Με τον Αμίν Νουά να κάνει εξωπραγματική εμφάνιση (31 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα) ο Άρης Betsson πέρασε (92-96) από την έδρα του Κολοσσού και έφτασε τις 8 σερί νίκες.

Οι άμυνες απουσίαζαν, ο Κολοσσός το προβάδισμα δια χειρός Άκιν και Νίκολς

Με το καλημέρα του παιχνιδιού οι δυο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση (5-5 στο πρώτο λεπτό), με τον Άκιν να δίνει λύσεις στον Κολοσσό (7π.) για το +3 (13-10) των γηπεδούχων. Ο Νίκολς με πέντε σερί πόντους έδωσε αέρα 6π. στους Ροδίτες (18-12 στο 4’), ο Γκαλβανίνι κυριαρχούσε στην ρακέτα (20-14 στο 4’), με τον Άρη να βγάζει αντίδραση μειώνοντας με το Νουά (22-19 στο 6’). Ο ρυθμός και το σκορ ήταν σε υψηλά επίπεδα (26-21 στο 7’), με την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη να διατηρεί το προβάδισμα της (+8, 29-21 στο 7’), έχοντας φέρει στα μέτρα της το παιχνίδι. To φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τον Κολοσσό στο +7 (36-29) σε μια περίοδο που οι δυο άμυνες απουσίαζαν.

Ο Νουά γύρισε μόνος του το ματς για τον Άρη, διατήρησε το προβάδισμα του ο Κολοσσός

Σε σχέση με το… τρομακτικό πρώτο δεκάλεπτο, ο ρυθμός έπεσε αισθητά με τον Κολοσσό να διατηρεί το προβάδισμα του σε επίπεδα ασφαλείας (+9, 39-30 στο 12’). Οι παίκτες του Λυκογιάννη μετρούσαν μόλις 3π. σε 4’ της 2ης περιόδου, ο Άρης είχε σφίξει την άμυνα του και με σερί 11-0 πήρε για πρώτη φορά από προβάδισμα (39-41 στο 16’) μετά το αρχικό 3-5. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ισορροπήσει το ματς, μέσω της άμυνας τους (43-43 στο 16’), με τους Ροδίτες να παίρνουν ξανά τα ηνία και τον Νίκολς να ηγείται επιθετικά (12π. 48-43 στο 18’). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τους γηπεδούχους στο +8 (54-46), με το Νουά από πλευράς Άρη να παίζει μόνος του για τους «κιτρινόμαυρους» (21π. 8/10σ.).

Έσφιξε την άμυνα του ο Άρης και έφερε… τούμπα του ματς

Με το καλημέρα του τρίτου δεκαλέπτου ο Άρης έτρεξε σερί 7-0 για να μειώσει την διαφορά στο πόντο (54-53), κρατώντας τον Κολοσσό χωρίς σκορ για 2’. Ο Χάρελ με τρίποντο έδωσε τα ηνία στους «κιτρινόμαυρους» (56-57 στο 23’), με τον Αντετοκούνμπο να κυριαρχεί στο καλάθι για το +4 των Θεσσαλονικιών (58-62 στο 25’). Ο Νουά έκανε το ματς… της ζωής του (28π. 10/13σ.), με τον Τζόουνς να δίνει την μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ για τους Θεσσαλονικείς (+5, 65-70 στο 28’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς στο +6 (66-72), με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν βελτιώσει την εικόνα τους.

Διπλό-χαρακτήρα δια χειρός Νουά για τον Άρη στην Ρόδο

Ο Κολοσσός έπαιξε το τελευταίο του χαρτί στο ματς, με τον Κένεντι να μειώνει στο -4 (70-74) στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, την ώρα που ο Κουλμπόκα απάντησε με δυο σερί τρίποντα για το +9 (71-80 στο 32′). Οι παίκτες του Μίλισιτε ήλεγχαν πλήρως τον ρυθμό, μέσω της άμυνας τους, με τον Κολοσσό να βγάζει αντίδραση μειώνοντας στο -5 (75-80 στο 34′). Νουά (30π.) και Χάρελ (18π.) ήταν… όλος ο Άρης, με τους «κιτρινόμαυρους» να δίνουν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο προβάδισμα τους (+10, 75-85 στο 35′). Ο Κένεντι με τρίποντο από την γωνία μείωσε σε 80-86 στο 37′, με τον Τζόουνς να στέλνει την διαφορά για τους «κιτρινόμαυρους» στο +10 (82-92 στο 38′). Πλέον τα τελευταία λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Άρη να παίρνει ένα σπουδαίο διπλο στην Ρόδο παραμένοντας στην μάχη για την είσοδο του στην τετράδα.

Τα δεκάλεπτα: 36-29, 54-46, 66-72, 92-96.