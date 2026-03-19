Άρης: Κλείνει αμετακλήτως το ζήτημα του καταλογισμού του Ελληνικού Δημοσίου εις βάρος του Α.Σ.

Σημαντική μέρα για τον Ερασιτέχνη Άρη, καθώς όπως ενημέρωσαν οι «κιτρινόμαυροι», κλείνει το θέμα του καταλογισμού του Ελληνικού Δημοσίου εις βάρος του «κιτρινόμαυρου» ΑΣ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΣ Άρης:

«Μία πολύ σημαντική μέρα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Α.Σ. ΑΡΗΣ είναι η σημερινή, μετά την απόρριψη, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, των αιτήσεων αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με τον καταλογισμό εις βάρος του Α.Σ. ΑΡΗΣ για τα φερόμενα εικονικά στοιχεία περιόδου 2002-2013.

Αναλυτικά:

Με τις 378-379/2026 αποφάσεις του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Πενταμελή σύνθεση, απορρίφθηκαν οι με αρ. 850 και 851/2022 αιτήσεις αναίρεσης της Α.Α.Δ.Ε. κατά του Α.Σ. ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης για την ακύρωση των με αρ. 40 και 41/2022 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Με την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων κλείνει αμετακλήτως το ζήτημα του καταλογισμού του Ελληνικού Δημοσίου εις βάρος του Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τις περιόδους 2002-2013.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Α.Σ. ΑΡΗΣ αποτινάσσει οριστικά και αμετάκλητα από πάνω του ένα βάρος που απειλούσε ακόμα και την ύπαρξή του. Πλέον, ο Σύλλογος θα συνεχίσει, απρόσκοπτα και χωρίς κλυδωνισμούς, να υλοποιεί το πλάνο που έχει σχεδιάσει, μετά την επιτυχή υπαγωγή του στον εξωδικαστικό μηχανισμό στήριξης για το ήδη περιλαμβανόμενο σε αυτόν ποσό οφειλής. Πλέον ο Α.Σ. ΑΡΗΣ μπορεί να ελπίζει μόνο σε καλύτερες μέρες, σε όλα τα επίπεδα. Λειτουργικά, οργανωτικά και αγωνιστικά.

Ευχαριστούμε θερμά το νομικό τμήμα του Συλλόγου μας για τη συμβολή του στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας».