Άρης: Κατάρρευση στο β’ μέρος και συντριβή από τη Χάποελ στο ντεμπούτο Μίλιτσιτς

Με αρνητικό τρόπο συνδυάστηκε η παρθενική παρουσία του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στον πάγκο του Άρη. Στο ντεμπούτο του Κροάτη τεχνικού, η ομάδα της Θεσσαλονίκης γνώρισε βαριά ήττα με 103-76 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ πληρώνοντας την αγωνιστική του κατάρρευση μετά το πρώτο ημίχρονο.

Στο πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο με τον Άρη να παρουσιάζεται ανταγωνιστικός και τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ. Μετά την ανάπαυλα, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» εμφανίστηκαν μεταμορφωμένοι προς το χειρότερο και κατέρρευσαν αγωνιστικά. Η Χάποελ κυριάρχησε πλήρως και το 50-48 του του πρώτου ημιχρόνου μετατράπηκε σε 81-68 μετά το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τον Άρη στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου με τους Ισραηλινούς να πραγματοποιούν ένα επιμέρους σερί 12-2 ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (93-70). Ο Άρης συνέχισε να παραπαίει αγωνιστικά, η Χάποελ έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και το ματς έκλεισε με τους Ισραηλινούς να φτάσουν στην ευρεία νίκη με 103-76.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο με τον Άρη να συντηρεί μια μικρή διαφορά (9-13 και 11-14) παίρνοντας πόντους από πολλούς παίκτες του. Με ένα μικρό σερί 5-0 η Χάποελ πέρασε μπροστά με 16-14 και οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου με τους Ισραηλινούς να προηγούνται με 23-21.

Στη β’ περίοδο, η Χάποελ ξεκίνησε με ένα γρήγορο σερί 9-0, το οποίο την έφερε μπροστά στο σκορ με 32-21, όμως, ο Άρης αντέδρασε. Βρίσκοντας λύσεις κυρίως από τον Τζόουνς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο σκοράρισμα, οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο -2 (50-48).

Στην τρίτη περίοδο, όμως, η Χάποελ ανέβασε ρυθμό και με ένα γρήγορο σερί 8-0 ξέφυγε με διψήφια διαφορά (58-48). Με συνεχόμενα τρίποντα και σταθερή άμυνα, οι Ισραηλινοί έφτασαν στο +16 (66-50), μετατρέποντας το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Κουλμπόκα και ο Μήτρου-Λονγκ προσπάθησαν να κρατήσουν επιθετικά τον Άρη, όμως η Χάποελ είχε πλέον πλήρη έλεγχο (81-68 στο τέλος της τρίτης περιόδου).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι πάτησαν ξανά το γκάζι, φτάνοντας στο 88-68 και στη συνέχεια στο 93-70, «καθαρίζοντας» οριστικά την αναμέτρηση. Η συνέχεια του ματς αποτέλεσε τυπική διαδικασία με τους Ισραηλινούς να ανεβάζουν συνεχώς τη διαφορά ως το τελικό 103-76.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 50-48, 81-68, 103-76.

Δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ

Πηγή: metrosport.gr