Άρης: Διπρόσωπος αλλά νικητής επί της Σλασκ

Τα εύκολα, δύσκολα έκανε ο Άρης (3-3) κόντρα στη Σλασκ (2-4) για την έκτη αγωνιστική του EuroCup. Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς πήγαν να χάσουν ένα δικό τους παιχνίδι, ωστόσο έμειναν ψύχραιμοι στην αντεπίθεση των Πολωνών και πήραν τη νίκη με 85-78.

Με το πόδι στο γκάζι μπήκε ο Άρης, ο οποίος με δύο τρίποντα από Τζόουνς και Κουλμπόκα προηγήθηκε 8-0 μετά από 2 λεπτά. Η άμυνά του όμως ήταν το πιο σημαντικό, και αυτή… έσπαγε κόκκαλα στα πρώτα 20’. Το δεκάλεπτο αμυντικής «τρομοκρατίας» ολοκληρώθηκε μόλις με 6 πόντους παθητικό και ήδη μια πολύ καλή υπέρ του διαφορά (21-6).

Με την ίδια όρεξη μπήκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με ένα γρήγορο 8-0 από Φορμπς και Μποχωρίδη (29-6, 8:55). Στα μισά της περιόδου μάλιστα, έφτασε και τους 26 (40-14) έπειτα από το δεύτερο τρίποντο του πολύ ορεξάτου Κουλμπόκα (13π). Το μόνο… ψεγάδι στο ημίχρονο, ήταν η αποχώρηση του Χάρελ, η οποία όμως όπως αποδείχθηκε στην τέταρτη περίοδο δεν προκαλεί ανησυχία.

Άλλο ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Αναμενόμενα, οι άμυνες χαλάρωσαν και έτσι έβρισκαν και οι δύο ομάδες σκορ με συνέπεια. Ο Τζόουνς συνέχισε να σκοράρει όπως ήθελε (21π) για το +26 του Άρη (65-39) στα μέσα της περιόδου. Ένα τρίποντο του Φορμπς (7π) ζητούσε ο κόσμος, το τρίποντο δεν ερχόταν, όμως υπήρξαν συστήματα προκειμένου να βρει ελεύθερα σουτ, ακόμα και αν αστόχησε.

Χαλαρά μπήκε στην τελευταία περίοδο ο Άρης, ο οποίος δέχθηκε ένα γρήγορο 9-0 στο πρώτα δύο αγωνιστικά λεπτά, με τη Σλασκ να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Με το τρίποντο του Φορμπς, που ζητούσε τόση ώρα ο κόσμος, η διαφορά πήγε ξανά στους 20 (73-53, 6:28) και κάπου εκεί το ματς φαινόταν αδύνατο να γυρίσει. Και όμως, η Σλασκ έβγαλε και πάλι αντίδραση μειώνοντας σε 77-69 και δίνοντας ενδιαφέρον στο τελευταίο δίλεπτο. Μάλιστα μείωσε στους 5 (81-76) με 27 δευτερόλεπτα να απομένουν. Εκεί, οι παίκτες του Μίλιτσιτς δεν έχασαν την ψυχραιμία τους και έφτασαν στην επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 21-6, 50-30, 67-44, 85-78.

