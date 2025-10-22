MENOY

Απόλλων Καλαμαριάς: Αιχμηρή ανακοίνωση από Rossoneri – “Η υπομονή έχει τελειώσει”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Club Rossoneri του Απόλλωνα Καλαμαριάς εξέδωσε μία ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, εκφράζοντας την έντονη απογοήτευσή του για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Οι οργανωμένοι οπαδοί, χαρακτηρίζουν τον φετινό Απόλλωνα ως μια «ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος», καταδεικνύοντας έτσι την έλλειψη αγωνιστικού πλάνου και στοιχειώδους συνοχής εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Παράλληλα, καλούν τη διοίκηση και όλους όσοι έχουν θέσεις ευθύνης να προχωρήσουν άμεσα σε δραστικές αλλαγές και να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, παραπαίει για ακόμη μία φορά, κουβαλώντας φανέλα βαριά, αλλά νοοτροπία… παιδικής χαράς.

Η ευθύνη βαραίνει ξεκάθαρα τη διοίκηση, που για πολλοστή φορά αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων. Ανίκανοι να εμπνεύσουν, να οργανώσουν και να χτίσουν μια ομάδα με στοιχειώδη χαρακτήρα, συνεχίζουν να διοικούν με δηλώσεις και μεγάλα λόγια, την ώρα που η ομάδα καταρρέει σε κάθε παιχνίδι.

υγ.1 Η υπομονή έχει τελειώσει. Η ιστορία του συλλόγου δεν αξίζει αυτή την τυχοδιωκτική διαχείριση.

υγ.2 Όποιος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της φανέλας, ας παραμερίσει. Ο κόσμος κουράστηκε να βλέπει την ομάδα φάντασμα να βολοδέρνει, χωρίς πλάνο, χωρίς πάθος, χωρίς ταυτότητα».

Απόλλων Καλαμαριάς

