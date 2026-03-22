Απογοητευτικός ο ΠΑΟΚ, έχασε με ανατροπή από τον Βόλο και μπαίνει ως 3ος στα πλέι οφ!

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του και να απειλήσει από τα άκρα. Στο 7ο λεπτό, ο Οζντόεφ επιχείρησε μια καλή σέντρα προς την περιοχή, με τον Χατσίδη να δοκιμάζει το μονοκόμματο σουτ από το ύψος του πέναλτι, όμως δεν κατάφερε να βρει «γεμάτα» την μπάλα.

Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 13ο λεπτό, όταν ο Δικέφαλος βρήκε το γκολ που έψαχνε. Ο Τάισον ανέλαβε δράση, κουβαλώντας την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή και την κατάλληλη στιγμή τη μοίρασε στον Γερεμέγεφ. Εκείνος, με εξαιρετική κίνηση, γύρισε το σώμα του και με ψύχραιμο πλασέ από το σημείο του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες, και στο 20ό λεπτό έφτασε κοντά σε δεύτερο τέρμα. Ο Γερεμέγεφ σέντραρε ιδανικά, βρίσκοντας τον Χατσίδη, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά ανάγκασε τον Σιαμπάνη σε εντυπωσιακή απόκρουση.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 23’, ο Κάργας απείλησε με κεφαλιά από το κέντρο της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Στο 28ο λεπτό, ο Ουρτάδο μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή, όμως βρέθηκε πλάγια, δίνοντας την ευκαιρία στον Τσιφτσή να κλείσει σωστά τη γωνία του και να μπλοκάρει.

Το πρέσινγκ από τους φιλοξενούμενους συνεχίστηκε και στο 32’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Χατσίδη, η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Λόβρεν επιχείρησε πλασέ ενώ έπεφτε, ωστόσο, η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 36ο λεπτό καταγράφηκε μια ακόμα μεγάλη στιγμή, αυτή τη φορά για τον αντίπαλο. Ένα λάθος του Λόβρεν έδωσε την ευκαιρία στον Ουρτάδο να βρεθεί σε τετ α τετ, όμως, δεν κατάφερε να βρει στόχο. Το 1-0 έμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό και να βρει το γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα, ωστόσο, όσο περνούσε ο χρόνος έπεφτε η απόδοσή του και ο Βόλος κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο.

1-1 ο Αμπάντα, έπεφτε διαρκώς η απόδοση του ΠΑΟΚ

Στο 53ο λεπτό, ο Γκονζάλες δοκίμασε ένα πολύ μακρινό σουτ, με τον Τσιφτσή να παρακολουθεί απλώς την πορεία της μπάλας που πέρασε άουτ, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα. Δέκα λεπτά αργότερα, ωστόσο, ήρθε η ψυχρολουσία για τους φιλοξενούμενους. Στο 63’, ο Βόλος έφερε το παιχνίδι στα ίσα, όταν το πλασέ του Αμπάντα κατέληξε ουσιαστικά σε πάσα προς τον Μαρτίνες, ο οποίος σε κενή εστία δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 1-1.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση. Στο 68’, ο Λόβρεν πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να παίρνει επικίνδυνη τροχιά, αλλά να καταλήγει τελικά άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας έκανε εξαιρετική προσπάθεια, κρατώντας την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, την γύρισε στον Ζαφείρη, όμως το δυνατό σουτ του τελευταίου κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 82ο λεπτό, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Βόλου, η μπάλα έφτασε στον Τάισον, αλλά ο Σιαμπάνης αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε την προσπάθεια του Βραζιλιάνου. Στα τελευταία λεπτά, και συγκεκριμένα στο 86’, ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε κόρνερ, με τον Λόβρεν να παίρνει την κεφαλιά, ωστόσο, η μπάλα πέρασε άουτ, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Ψυχρολουσία στο φινάλε

Στο 89′ ο Βόλος προειδοποίησε, με μονοκόματο σουτ του Γκονζάλες από το πέναλτι που δεν βρήκε στόχο και στο 90+5′ πέτυχε το νικητήριο τέρμα. Έπειτα από τραγικό λάθος του Ντεσπόντοφ, ο Ουρτάδο έφυγε τετ α τετ, ξεπέρασε και τον Τσιφτσή και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 σε κενή εστία.

MVP

Ο Ουρτάδο ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την εστία του ΠΑΟΚ καθ’ όλη την διάρκεια του ματς και επιβραβεύτηκε με το νικητήριο γκολ που σημείωσε στο 90’+5′.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Πολυχρόνης δεν ήρθε αντιμέτωπος με κάποια δύσκολη φάση. Μοίρασε συνολικά τέσσερις κίτρινες, όλες σε παίκτες του Βόλου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Μύγας (16′ λ.τ. Τασιούρας), Μαρτίνες (85′ Κύρκος), Γρόσδης, Αμπάντα (90′ Τριανταφύλλου), Γκονζάλες, Λάμπρου, Ουρτάδο.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Τέιλορ (58′ Μπάμπα), Κεντζιόρα, Λόβρεν, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεφ (76′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης (58′ Ντεσπόντοφ), Γερεμέγιεφ.

Πηγή: metrosport.gr