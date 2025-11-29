Από την κόλαση στον παράδεισο o Άρης-Νίκη μετά από δύο μήνες με buzzer beater του Ντούντου

Ο Άρης επέστρεψε με δραματικό τρόπο στις νίκες μετά από επτά αγωνιστικές στο Πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΛ στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Μορόν στο 27′ άνοιξε στο σκορ, ο Πασάς στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων «πάγωσε» με εκτέλεσε πέναλτι το γήπεδο, αλλά ο Ντούντου με buzzer beater στο 90’+9′ χάρισε το υπερπολύτιμο τρίποντο στους «κιτρινόμαυρους. Με δέκα παίκτες από το 46′ έπαιζαν οι φιλοξενούμενοι, λόγω αποβολής του Γκαράτε με δεύτερη κίτρινη.

Ο Άρης ήταν κυρίαρχος στα πρώτα λεπτά και στο 6′ έκανε την πρώτη του τελική, μετά από σλάλομ και δυνατό σουτ του Πέρεθ, που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μελίσσας. Στο 15′ ο Ροζ δεν βρήκε στόχο με εξ’ επαφής κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ενώ στο 18′ ήρθε νέα φάση για τους γηπεδούχους, όταν ο Φαντιγκά τροφοδότησε τον Μορόν, αλλά ο Ισπανός ανενόχλητος από το πέναλτι δεν βρήκε στόχο.

Ο δραστήριος Πέρεθ ήταν ο εκφραστής της επόμενης ευκαιρίας του Άρη, στο 24′, με νέο σουτ που πέρασε ξυστά από το κάθετο δοκάρι του Μελίσσα.

Σουτ ο Πέρεθ, το ριμπάουντ ο Μορόν και 1-0-Ακυρώθηκε γκολ της ΑΕΛ

Στο 27′, τελικά, ο Άρης προηγήθηκε. Ο Μορόν πήρε το ριμπάουντ, μετά από σουτ του Πέρεθ και απόκρουση του Μελίσσα, σκόραρε σε κενή εστία, και αφού η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραψε 1-0.

Ο Τούτα στο 32′ κατέγραψε την πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή για την ΑΕΛ, με σουτ έξω από την περιοχή, που, όμως, δεν ανησύχησε τον Διούδη. Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός έπεσε και η μοναδική επικίνδυνη προσπάθεια που σημειώθηκε μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, ήταν το τέρμα που πέτυχε η Λάρισα με πλασέ του Τούπτα, το οποίο, ωστόσο, ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από εξέταση του VAR.

Με δέκα από νωρίς οι φιλοξενούμενοι

Το δεύτερο μέρος άρχισε με κόκκινη κάρτα στον Γκαράτε. Ο στόπερ της ΑΕΛ πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη, γιατί έβαλε σε διεκδίκηση το χέρι του στον λαιμό του Άλβαρο.

Στο 54′ ο Φαντιγκά βρέθηκε απέναντι από τον Μελίσσα, σε πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΛ του έκλεισε το οπτικό πεδίο και απέκρουσε, ενώ στο 58′ από το σουτ του Γιαννιώτα από το όριο της περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά. Το ματς μέχρι τις καθυστερήσεις πήγαινε «σβηστά». Ο Άρης, απλώς, διαχειριζόταν -χωρίς να δεχθεί ιδιαίτερη πίεση- το υπέρ του αποτέλεσμα και η μοναδική φάση ήταν μία ακίνδυνη εκτέλεση φάουλ του Πέρεθ στο 90′. Και στις καθυστερήσεις έγιναν τα πάντα!

Πέναλτι, 1-1 και 2-1 στη τελευταία φάση!

Στο 90’+3′ ο Δεληγιαννίδης εκτέλεσε γρήγορα φάουλ και έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Άρη, ο Τούπτα μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Φαντιγκά και ο Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Πασάς στο 90’+7′ εκτέλεσε εύστοχα την εσχάτη των ποινών, αλλά ο Ντούντου στην τελευταία φάση, στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων, με σουτ στην επαναφορά μετά από απόκρουση του Μελίσσα σε σουτ του Φαντιγκά, έγραψε το τελικό 2-1 και άφησε την ΑΕΛ στα κρύα του λουτρού.

MVP

Ο Πέρεθ ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών του Άρη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και θα μπορούσε να είχε χριστεί και σκόρερ. Του αξίζει ο τίτλος του πολυτιμότερου.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Πολυχρόνης έδειξε -σωστά- χωρίς δεύτερη σκέψη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Γκαράτε στο 46′, για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Άλβαρο, όπως και την άσπρη βούλα στην ανατροπή του Τούπτα από τον Φαντιγκά στο 90’+3′. Το VAR ακύρωσε για… χιλιοστά το τέρμα του Τούπτα στο τέλος του πρώτου μέρους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Αλβάρο, Ροζ Φαντιγκά, Ράτσιτς (87′ Νινγκ), Γαλανόπουλος, Πέρεθ, Μορουτσάν (71′ Παναγίδης), Γιαννιώτας (58′ Ντούντου), Μορόν.

ΑΕΛ: Μελίσσας, Αποστολάκης, Παντελάκης (81′ Πασάς), Χάκλα, Φεριγκρά, Κοσονού (63′ Δεληγιαννίδης), Στάικος (63′ Ατανάσοφ), Αντράντα (81′ Φαιζάλ), Μούργος (50′ Σουρλής), Γκαράτε, Τούπτα.

