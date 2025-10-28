MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα Γ’ κατηγορίας μπάσκετ: Οπαδός εισέβαλε στο παρκέ και έσπρωξε παίκτη – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη σε αγώνα για την National League του πρωταθλήματος μπάσκετ (Γ’ Εθνική), με έναν οπαδό να «μπουκάρει» στο γήπεδο και να σπρώχνει αθλητή.

Πιο συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό του αγώνα ανάμεσα στον Απόλλωνα Πάτρας και τον Εθνικό Λιβαδειάς για την 4η αγωνιστική του β’ ομίλου της National League 1, ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων, Πιέρ, ζήτησε και φάουλ μετά από καλάθι που πέτυχε και σε εκείνο το σημείο ένας άνδρας έκανε «ντου», κινήθηκε με εκνευρισμό προς το μέρος του και τον έσπρωξε.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης διέκοψαν το παιχνίδι και ζήτησαν από την αστυνομία να επέμβει, προκειμένου να απομακρυνθεί εισβολέας και να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Για την ιστορία, ο Απόλλωνας τελικά επικράτησε τελικά με 72-63.

Δείτε το βίντεο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

13χρονος κατάπιε 100 μαγνήτες που αγόρασε από το Temu και κατέληξε στο χειρουργείο – Τι υποστηρίζει η εταιρεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Κρήτη: Υψώθηκε γιγαντιαία ελληνική σημαία 1.440τμ – Μία από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ελλάδα, δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Ημέρα εθνικής υπερηφάνειας, απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει ο λαός όταν αγωνίζεται ενωμένος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άρης: Με πληθώρα απουσιών η αποστολή για Αιγάλεω – Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

“Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας”: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Κορωπί: “Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο” – Σοκάρει η κακοποίηση της 40χρονης από τον σύντροφό της