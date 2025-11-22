MENOY

Απάντηση ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε Μυστακίδη: Η επιστολή σας περιλαμβάνει επιφύλαξη για την εξαγορά της ΚΑΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε τη δική της απάντηση στην επιστολή του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ενώ ενημέρωσε πως τη Δευτέρα (24/11) θα προβεί σε συνέντευξη Τύπου για να ξεκαθαρίσει το θέμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

“Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε απάντηση στην επιστολή που έλαβε σήμερα από την ALPHA SPORTS GROUP SINGLE MEMBER SA.

Περισσότερα και ενημέρωση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα (24.11)
Μέχρι τότε, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το αυριανό παιχνίδι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στο PAOK Sports Arena…

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής…

«Κύριοι,

Με έκπληξη λάβαμε την από 22.11.2025 επιστολή σας, η οποία εκτός από την ατυχή χρονική στιγμή που εστάλη, παραμονές ενός πολύ σημαντικού και με πολλές ιδιαιτερότητες αγώνα, περιλαμβάνει σαφή υπαινιγμό για τη δήθεν ύπαρξη και μη νόμιμων χρεών, υπαινιγμό τον οποίο και δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση. Η επί πεντέμισι χρόνια απολύτως διαφανής και νόμιμη λειτουργία της ΚΑΕ δεν αφήνει κανένα τέτοιο περιθώριο, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που όλα τα οικονομικά στοιχεία τέθηκαν τόσο υπόψη σας, όσο και στην εταιρία που διενήργησε σχετικό έλεγχο για λογαριασμό σας.

Επίσης για πρώτη φορά στην επιστολή σας προβαίνετε στη διατύπωση επιφύλαξης από μέρους σας για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάτι που γεννά εύλογα ερωτηματικά και απορίες.

Τέλος αναφορικά με την δήθεν αξίωση των πωλητών μετόχων για άμεση πληρωμή των υποχρεώσεων και μάλιστα σε τρίτο προσωπικό λογαριασμό, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, καθώς ο μοναδικός λογαριασμός που σας υποδείχθηκε για την κατάθεση του ποσού που καλύπτει τα χρέη είναι ο ειδικός λογαριασμός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΚΑΕ και κανενός τρίτου προσώπου.

Επειδή όλες οι κινήσεις μας μέχρι σήμερα, είχαν ως μοναδικό γνώμονα τη διαφύλαξη της ενότητας του κόσμου του ΠΑΟΚ και την εκπλήρωση του οράματος για τη δημιουργία ενός παντοδύναμου ΠΑΟΚ, σας καλούμε να υπηρετήσετε και εσείς τους παραπάνω στόχους.

Περαιτέρω απαντήσεις και διευκρινίσεις θα δοθούν σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24.11.2025 για την ενημέρωση όλων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ».”

ΠΑΟΚ

