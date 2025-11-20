Άντζουσιτς: Ζωντανός θρύλος ο Γκάλης – Έμαθα για τον Άρη από τον Πρέπελιτς

Μέλος του Άρη είναι με κάθε επισημότητα είναι ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Ο έμπειρος Σέρβος γκαρντ μίλησε σε σερβικό ΜΜΕ για την απόφασή του να φορέσει την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, καθώς και για τον Νίκο Γκάλη.

Αναλυτικά όσα είπε: «Δεν ήμουν ιδιαίτερα ενημερωμένος για το τι συνέβαινε, αλλά ήξερα αρκετά μέσω του Πρέπελιτς. Το συζητήσαμε το καλοκαίρι, όταν υπέγραψε ο Μπόγκνταν Κάραισιτς. Ο Άρης έχει μεγάλη ιστορία και θα μπορούσε να είναι μια πολύ όμορφη ιστορία για όλους μας», δήλωσε αρχικά.

Δεν μπορούσε να λείψει και η αναφορά στον Νίκο Γκάλη: «Ο καλύτερος σκόρερ, έφερε τίτλους, τον βλέπουν σαν Θεό! Η φανέλα του βρίσκεται εκεί, στην αίθουσα. Ένας ζωντανός θρύλος. Άκουσα για εκείνον από τον πατέρα μου, πολύ πριν ειπωθεί το οτιδήποτε για τον Άρη. Μιλούσε συχνά για τον Γκάλη», τόνισε χαρακτηριστικά.