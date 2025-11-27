Αντιπρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το deal με Μυστακίδη: Φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά

Ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Βασίλης Τριλυράκης είπε το δικό του “αντίο” μετά από 5.5 χρόνια στη διοίκηση της ομάδας και τη μεταβίβαση των μετοχών στον επιχειρηματία, Τέλη Μυστακίδη.

Αναλυτικά το μήνυμα του:

«Αποστολή εξετελέσθη!

Ο στόχος επετεύχθη!

Μετά από 5,5 χρόνια που ανέλαβε ο Θανάσης Χατζόπουλος και εμείς μαζί του συνοδοιπόροι την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο στόχος επετεύχθη!

Αναλάβαμε πριν 5,5 χρόνια την ΚΑΕ ΠΑΟΚ χρεωμένη με βάρη 7,4 εκατομμύρια ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος αυτών προς το δημόσιο και 47 εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις προς παίκτες και μάνατζερ, με ένα γήπεδο χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή ανανέωση του για 20 χρόνια, μια ΚΑΕ “αναξιόπιστη” προς παίκτες και προμηθευτές, μια ΚΑΕ που δεν μπορούσε να προσελκύσει χορηγούς και επενδυτές, μια ΚΑΕ που δεν μπορούσε να προσελκύσει ούτε τον ίδιο της τον κόσμο, τους φιλάθλους μας.

Και παραδίδουμε σήμερα την ΚΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς ΚΑΜΙΑ απολύτως οικονομική υποχρέωση του παρελθόντος προς παίκτες και μάνατζερ,

με ελάχιστες υποχρεώσεις προς το δημόσιο οι οποίες μαζί με όλα τα εναπομείναντα χρέη μέχρι 31/12/25 θα έχουν εξοφληθεί από τον νέο ιδιοκτήτη, μια ομάδα που αποτελεί πλέον θέλγητρο για κάθε παίκτη, που προσελκύει πλέον μεγάλους χορηγούς, που γεμίζει το γήπεδο με τους φιλάθλους της, που έκανε ρεκόρ όλων των εποχών στα εισιτήρια διαρκείας, που έπαιξε σε έναν τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου μετά από 29 χρόνια, ένα γήπεδο εκσυγχρονισμένο πλέον εσωτερικά, με όσες δυνατότητες είχαμε, μια ομάδα που προσέλκυσε το ενδιαφέρον ενός πολύ ισχυρού επενδυτή να την εξαγοράσει και να την πάει ψηλά εκεί που της αξίζει.

Φεύγουμε γεμάτοι με το κεφάλι ψηλά, χαρούμενοι για αυτά που πετύχαμε και προσδοκούμε για τα καλύτερα που θα έρθουν!

Ζητούμε συγνώμη για τα τυχόν λάθη που πιθανόν να κάναμε, δεν ήταν εσκεμμένα.

Ευχαριστώ τον Θανάση Χατζόπουλο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να είμαι σε αυτό το δύσκολο έργο του συνοδοιπόρος και κυρίως τον ευχαριστώ γιατί χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν τίποτε από όλα αυτά, ανέλαβε ένα καράβι πάνω στα βράχια που βούλιαζε και με πολύ κόπο μεγάλο προσωπικό κόστος και με απεριόριστο χρόνο και αφοσίωση τα κατάφερε, και εμείς μαζί του, να το φέρει να πλέει σε ήρεμα νερά και να οδεύει για πρωτοπόρο.

Τον ευχαριστώ γιατί την αφοσίωση του στον στόχο του και την συνέπεια του.

Ήταν μεγάλη μου τιμή που υπηρέτησα μαζί του την αγαπημένη μας ομάδα.

Ευχαριστούμε πολύ τους πιστούς φιλάθλους μας που ήταν πάντα δίπλα μας και στα εύκολα και στα δύσκολα και μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους παίκτες, προπονητές και τους συνεργάτες τους, με όλους συνεργαστήκαμε άψογα και ήμασταν πάντα μια οικογένεια!

Εύχομαι ο νέος ιδιοκτήτης και οι συνεργάτες που έχει επιλέξει να έχουν την δύναμη και την επιμονή να πάνε την ομάδα μας εκεί που της αξίζει, στην κορυφή της Ελλάδας και στην κορυφή της Ευρώπης!

Τριλυράκης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΥΓ1. Αντώνη Τσαλόπουλε γίγαντα, μεγάλε ΠΑΟΚτσή ανιδιοτελή, σε ευχαριστούμε που ήσουν δίπλα μας, ψυχή τε και σώματι.

Σε ευχαριστούμε για όλα!

ΥΓ2. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη και το προσωπικό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που ήταν δίπλα μας αυτά τα 5,5 χρόνια και μας άντεξαν! Γιατί δεν ήμασταν και οι πιο εύκολοι συνεργάτες!

Τους εύχομαι τα καλύτερα, τους αξίζουν!

ΥΓ4. Και για να το ελαφρύνω λίγο…

Έχω δύο στις δύο επιτυχίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σαν μέλος της διοίκησης και αντιπρόεδρος στην προσέλκυση και εξαγορά από

επενδυτές και μάλιστα δισεκατομμυριούχους!»