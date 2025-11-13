MENOY

Άννα Βίσση: Παραβρέθηκε σε αγώνα NBA μαζί με τα εγγόνια της – Το στιγμιότυπο μέσα από το γήπεδο

THESTIVAL TEAM

Η Άννα Βίσση βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και παρακολούθησε αγώνα NBA με τα δύο εγγόνια της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, έδειχνε να το απολαμβάνει στην εικόνα που δημοσιοποίησε στα social media. Όπως φαίνεται έβλεπαν το γήπεδο πανοραμικά και παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των παικτών.

Η εξόρμηση που έκανε η Άννα Βίσση με τα εγγόνια της, έγινε το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου. Μαζί με τον Νικόλα και τον Νέστορα βρέθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα NBA των New York Knicks, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από το γήπεδο, στο οποίο τη βλέπουμε να ποζάρει με τα εγγόνια της στις κερκίδες.

