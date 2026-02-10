MENOY

Άλεν ενόψει Μπιλμπάο: Να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τον αγώνα – Παλεύουμε για να βγούμε πρώτοι

Ο Τϊμι Άλεν τόνισε πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τον αγώνα με την Μπιλμπάο, ώστε να βγει πρώτος στον όμιλό του στο FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά αυτό τον αγώνα, ιδιαίτερα μετά την εξέλιξη που είχε το πρώτο μας παιχνίδι στο Μπιλμπάο. Έχουμε προκριθεί, αυτό το παιχνίδι θα κρίνει αν θα είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, αλλά πάντα παλεύεις για να είσαι πρώτος. Θέλεις να εκπροσωπήσεις καλά την ομάδα και τον εαυτό σου, πολύ περισσότερο μετά το παιχνίδι στο Μπιλμπάο. Είναι μία σπουδαία ομάδα, εμείς έχουμε σίγουρα κάτι να αποδείξουμε. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι όπως πρέπει να είμαστε σε κάθε παιχνίδι, απλά σε αυτό τον αγώνα έχουμε ένα επιπρόσθετο κίνητρο. Δεν εκπροσωπήσαμε την ομάδα και τον εαυτό μας με τον σωστό τρόπο. Είμαστε νέα ομάδα, διορθώνουμε ακόμη πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε καλύτεροι και θα είμαστε. Είναι μία καλή ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε μία τόσο καλή ομάδα.

Είναι μία συναρπαστική περίοδος. Τώρα ουσιαστικά αρχίζουν τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν. Λιγότερη προπόνηση, περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε και τον χρόνο που αφιερώνουμε στο γήπεδο με τους συμπαίκτες μας. Είμαστε ευλογημένοι που παίζουμε όλα αυτά τα παιχνίδια και έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά».

