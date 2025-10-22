MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ακουρέιρι-ΠΑΟΚ: Αναβλήθηκε λόγω χιονόπτωσης το παιχνίδι για το UEFA Youth League – Σκέψεις να γίνει σε κλειστό γήπεδο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η σφοδρή χιονόπτωση δεν επέτρεψε την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης της Κ19 του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ακουρέιρι, για τον 1ο γύρο του UEFA Youth League.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες έφεραν την αναβολή, τουλάχιστον προσωρινά, του αγώνα της Κ19 του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ακουρέιρι, για την 1η αγωνιστική του UEFA Youth League.

Η αναμέτρηση, που ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00 (ώρα Ελλάδος), δεν μπόρεσε να ξεκινήσει στην ώρα της, καθώς η σφοδρή χιονόπτωση που πλήττει το γήπεδο στην Ισλανδία καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Οι ιθύνοντες αναμένεται να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, ώστε να αποφασίσουν για τη νέα ώρα έναρξης, ενώ όπως ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει το παιχνίδι σε κλειστό γήπεδο.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Καιρός: Έρχεται το “καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου” – Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 2 ώρες πριν

Βραδιά αργεντίνικου τάνγκο & salsa bachata σήμερα στη Θεσσαλονίκη – Πού θα γίνει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Νίκη Κεραμέως: Διεξάγουμε μελέτη για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κοινωνική ασφάλιση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Νόβακ Τζόκοβιτς: Έσβησαν με μαύρη μπογιά γκράφιτι του Σέρβου τενίστα στο Βελιγράδι – Δείτε βίντεο