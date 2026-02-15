Άφησε κίτρινα τριαντάφυλλα στη Θύρα 4 η ΑΕΚ στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ

Κίτρινα τριαντάφυλλα άφησε η ΑΕΚ στη Θύρα 4 της Τούμπας, στη μνήμη των επτά αετόπουλων του ΠΑΟΚ, σύσσωμη η Τούμπα χειροκρότησε την κίνηση της «Ένωσης».

Μία ακόμα «υπόκλιση» πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώσει, με τον χαμό των επτά παιδιών του ΠΑΟΚ να έχει συγκλονίσει την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Λίγο πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα, σύσσωμη η ΑΕΚ βρέθηκε στη Θύρα 4, καταθέτοντας κίτρινα τριαντάφυλλα στη μνήμη των αδικοχαμένων ΠΑΟΚτσήδων.