ΑΕΛ-ΠΑΟΚ: Αναχωρεί για Λάρισα ο Δικέφαλος με έξι απουσίες – Το πόρισμα για Λόβρεν

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ, λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση της αποστολής για τη Λάρισα.

Η τελευταία προπόνηση είχε έντονο τακτικό χαρακτήρα, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στην αγωνιστική προσέγγιση του παιχνιδιού, τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι.

Ιδιαίτερη δουλειά έγινε και στις στατικές φάσεις, στοιχείο που συχνά κρίνει αναμετρήσεις με κλειστές άμυνες.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, συνεχίζοντας την προσπάθεια επανένταξης σε κανονικούς ρυθμούς.

Την ίδια στιγμή, οι Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία και δεν υπολογίζονται για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ιδιαίτερα για τον Κροάτη στόπερ, η μαγνητική τομογραφία έδειξε διάταση πρώτου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Ο χρόνος επιστροφής του θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του οργανισμού του στη συντηρητική αγωγή που ακολουθεί, με το ιατρικό τιμ να παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας του.

ΠΑΟΚ

