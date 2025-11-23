MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – Άρης: Οι ενδεκάδες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League βρίσκει την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη στην OPAP Arena, σε μία αναμέτρηση που ξεχωρίζει τόσο για την αγωνιστική της σημασία όσο και για το έντονο συναισθηματικό της υπόβαθρο. Κεντρικό πρόσωπο του αγώνα είναι αναμφίβολα ο Μανόλο Χιμένεθ.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Νίκολιτς) Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβις.

Αναπληρωματικοί: γελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά.

Αναλυτικά:

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φαντικά, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Πέρεθ

Αναπληρωματικοί: Φρίντεκ, Μορουτσάν, Νινγκ, Σίστο, Γιαννιώτας, Αθανασιάδης.Φαμπιάνο, Ντούντου, Μάικιτς, Ρόουζ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης – “Η μόνη παράταξη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μοτοσικλέτα τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας – Κάηκε ολοσχερώς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Νεροχύτης: Το απλό κόλπο με 3 φυσικά υλικά για να εξαφανίσετε τους λεκέδες σκουριάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για εμπόριο ναρκωτικών αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ουρές για μια δωρεάν ξενάγηση στον Λευκό Πύργο – Δείτε βίντεο και φωτο