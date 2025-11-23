ΑΕΚ – Άρης: Οι ενδεκάδες

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League βρίσκει την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη στην OPAP Arena, σε μία αναμέτρηση που ξεχωρίζει τόσο για την αγωνιστική της σημασία όσο και για το έντονο συναισθηματικό της υπόβαθρο. Κεντρικό πρόσωπο του αγώνα είναι αναμφίβολα ο Μανόλο Χιμένεθ.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Νίκολιτς) Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβις.

Αναπληρωματικοί: γελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά.

Αναλυτικά:

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φαντικά, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Πέρεθ

Αναπληρωματικοί: Φρίντεκ, Μορουτσάν, Νινγκ, Σίστο, Γιαννιώτας, Αθανασιάδης.Φαμπιάνο, Ντούντου, Μάικιτς, Ρόουζ