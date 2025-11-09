42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025: Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος
THESTIVAL TEAM
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο μεγάλος νικητής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας με χρόνο 2:20.09, στην πρώτη θέση του πιο ιστορικού αθλητικού γεγονότος στον κόσμο.
Για μία ακόμη χρονιά, ο Παναγιώτης Καραΐσκος “πάλεψε” με τον Κώστα Σταμούλη για τη νίκη στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και αυτή τη φορά κατάφερε να τερματίσει πρώτος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον αντίπαλό του με χρόνο 2:23:24.
Στην τρίτη θέση έμεινε ο Ούγγρος Λάζλο Ταρανάι με χρόνο 2:23:51, ενώ ο περσινός νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου, Μπάμπης Πιτσώλης, τερμάτισε τέταρτος με 2:24:02.
