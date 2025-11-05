Βορίζια: Βίντεo ντοκουμέντα από τη σύλληψη των τριών αδερφών – Η παράδοσή τους στο “ελληνικό FBI”

Βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως από το σχέδιο για την παράδοση των τριών αδερφών Φραγκιαδάκη, οι οποίοι αναζητούνταν και συνελήφθησαν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία είχε μπει ο εκρηκτικός μηχανισμός, έναν ακόμα αδερφό 29 χρονών και τον 19χρονο που είναι φαντάρος.

Το “ελληνικό FBI” είχε φτάσει στα ίχνη των δραστών και τους είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Μέσω του δικηγόρου τους και άλλων συγγενικών προσώπων, τους επικοινώνησε ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παραδοθούν.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί είχαν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την επιχείρηση για την παράδοση και τη σύλληψη των τριών αδελφών.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης 4/11, ένστολοι κατεβαίνουν από τα υπηρεσιακά οχήματα και συντονίζουν τις τελευταίες κινήσεις με τους υπόλοιπους αστυνομικούς της επιχείρησης, σε ένα σημείο κοντά στις Μοίρες Ηρακλείου.

Λίγα μέτρα πιο πίσω, ένα ταξί πλησιάζει αργά το σημείο. Στο εσωτερικό του βρίσκονταν οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια.

Όμως, το βενζινάδικο μπροστά στο οποίο είχε οριστεί η συνάντηση διαθέτει κάμερες ασφαλείας. Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ το αντιλαμβάνονται αμέσως και δίνουν ξεκάθαρη εντολή να μη σταματήσει εκεί το όχημα.

Το ταξί κατευθύνεται λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, σε ένα σκοτεινό σημείο του δρόμου, στο 21ο χιλιόμετρο Ηρακλείου-Μοιρών. Εκεί, μακριά από φώτα και βλέμματα, ολοκληρώνεται αθόρυβα η επιχείρηση.

Στο σημείο παρούσα ήταν ολόκληρη η επιχειρησιακή ομάδα που είχε φτάσει από την Αθήνα, στελέχη της ΔΑΟΕ και επίλεκτοι άνδρες της ΕΚΑΜ.

Η παράδοση έγινε με τους όρους της Αστυνομίας, όχι με αυτούς των δραστών ή των δικηγόρων τους, όπως αναφέρει το politica.gr το οποίο φέρνει στο φως και βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιοποιεί το Mega, καταγράφεται η στιγμή που τα αστυνομικά οχήματα και βαν μεταφέρουν τους τρεις συλληφθέντες, για να οδηγηθούν στην ανακρίτρια.