MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βορίζια: Νέο “εκρηκτικό” τετ-α-τετ γυναικών των οικογενειών των νεκρών στο κοιμητήριο του χωριού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέο «θερμό» τετ-α-τετ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (23/11) στο κοιμητήριο των Βοριζίων ανάμεσα σε γυναίκες των οικογενειών των δύο νεκρών, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Οι γυναίκες είχαν μεταβεί στο νεκροταφείο του χωριού για να θυμιάσουν τους νεκρούς τους και να περιποιηθούν τα μνήματα και η συνάντηση τους ήταν αναπόφευκτη.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, καταγγέλλεται ότι η αδερφή της νεκρής, η οποία είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του μακελειού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της έτερης οικογένειας με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Υπενθυμίζεται ότι στο χωριό παραμένουν νύχτα-μέρα οι αστυνομικές δυνάμεις, όμως κάποιες καταστάσεις, κυρίως ανάμεσα στις γυναίκες των δύο οικογενειών, μοιάζουν αναπόφευκτες δεδομένου ότι είναι αδύνατον να μην συναντηθούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην εκκλησία και στο νεκροταφείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες πριν

Φτιάχνουν ψεύτικες εικόνες με ωμά φαγητά μέσω AI για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Γάζα: Νεκρός διοικητής της Χαμάς σε επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ είχαν ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ και η Tζόρτζια Μελόνι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Μπλόκα στις Εθνικές οδούς αποφάσισαν οι αγρότες – Κλείνουν λιμάνια και τελωνεία

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ιταλία: Συνάντηση Μελόνι – Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης G20

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ελληνική Λύση: Ο εγκέφαλος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κρύβεται στο Μέγαρο Μαξίμου