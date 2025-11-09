Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό
Νέες αποκαλύψεις αναφορικά με το διπλό έγκλημα στα Βορίζια, όπου οι οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη έλυσαν τις όποιες διαφορές τους με τα όπλα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR, η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη θανατηφόρα συμπλοκή ανάμεσα στις δυο οικογένειες.
Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει τις Αρχές είναι το γεγονός πως δεν έχει εντοπιστεί κανένα από αυτά καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες γυναίκες και παιδιά αμέσως μετά τη συμπλοκή έσπευσαν να «καθαρίσουν» τη σκηνή του εγκλήματος!
