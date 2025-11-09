MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Νέες αποκαλύψεις αναφορικά με το διπλό έγκλημα στα Βορίζια, όπου οι οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη έλυσαν τις όποιες διαφορές τους με τα όπλα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR, η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη θανατηφόρα συμπλοκή ανάμεσα στις δυο οικογένειες.

Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει τις Αρχές είναι το γεγονός πως δεν έχει εντοπιστεί κανένα από αυτά καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες γυναίκες και παιδιά αμέσως μετά τη συμπλοκή έσπευσαν να «καθαρίσουν» τη σκηνή του εγκλήματος!

