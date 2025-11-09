Βορίζια: Φόβοι για τα μνημόσυνα και το άνοιγμα των σχολείων – 5 κρατούμενοι στο “μικροσκόπιο” για τη βόμβα

Με εντολή κάποιου Καργάκη, φαίνεται πως τοποθετήθηκε η βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια, όπως αποδεικνύουν οι έρευνες των αστυνομικών. Οι αρχές προσπαθούν να βρουν τα απαραίτητα στοιχεία για να συνδέσουν τους δράστες με την εμπρηστική επίθεση στο χωριό του Ηρακλείου και να ταυτοποιήσουν τον ηθικό αυτουργό, αυτόν που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό αλλά και αυτόν που τον τοποθέτησε μέσα στο σπίτι. Αν και η κόντρα μεταξύ των δύο οικογενειών κρατά πάνω από 50 χρόνια, το έναυσμα για τους πυροβολισμούς και το αιματοκύλισμα που προκλήθηκε ήταν εκείνη η έκρηξη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Από την πρώτη στιγμή, η οικογένεια Καργάκη ισχυριζόταν πως δεν έχει καμία εμπλοκή με την έκρηξη στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας. Ωστόσο χθες Σάββατο και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με πάνοπλους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ αλλά και με άκρα μυστικότητα, 3 φυλακισμένοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στα Βορίζια Ηρακλείου αλλά και 2 συγκρατούμενοί τους, βρέθηκαν ενώπιων ανακρίτριας με σκοπό να δώσουν εξηγήσεις για την τοποθέτηση της βόμβας.

Οι συγγενείς του νεκρού βρίσκονται στις φυλακές Αλικαρνασσού από τον περασμένο Σεπτέμβριο για υποθέσεις ζωοκλοπής. Μάλιστα λίγες ημέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια, η αστυνομία έκανε έφοδο στα κελιά τους βρίσκοντας κινητά τηλέφωνα και μαχαίρι.

Και οι 5 εξετάζονται για στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και στη συνέχεια των πολύνεκρων πυροβολισμών.

Αναζητούν στα βουνά τα όπλα της φονικής συμπλοκής

Πέρα από την ταυτοποίηση των ανθρώπων που εμπλέκονται στην τοποθέτηση της βόμβας αλλά και την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων στο σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί αναζητούν διακαώς τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις 2 δολοφονίες: του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Σχεδόν σε κάθε γωνία των Βοριζίων βρέθηκαν όπλα

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στα βουνά, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον οπλισμό που παραμένει άφαντος. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο 4 όπλα αλλά οι αρχές είναι σίγουρες πως υπάρχουν κρυμμένα πολλά περισσότερα.

Ο λόγος που οι έρευνες επικεντρώνονται στα όπλα είναι γιατί μέσω αυτών θα ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι.

Κρίσιμες ημέρες για τα Βορίζια

Στα Βορίζια επικρατεί απόλυτη σιωπή από τους κατοίκους που φοβούνται να μιλήσουν για τα όσα ξέρουν και έχουν δει από την ημέρα των πυροβολισμών. Ο φόβος μην ξεσπάσει βεντέτα υπάρχει ακόμη. Άλλωστε οι κάτοικοι θεωρούν πως όταν αποφυλακιστούν οι φυλακισμένοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη θα διεκδικήσουν να χυθεί αίμα για τη δολοφονία του ανθρώπου τους.

Οι κάτοικοι εκτιμούν και τρέμουν στην ιδέα ότι όταν τα Βορίζια μπουν και πάλι σε καθημερινούς ρυθμούς, φύγουν οι αστυνομικοί και «σπάσουν» τα μπλόκα της ΕΛΑΣ που ελέγχουν αν μπαίνουν όπλα στο χωριό, τότε οι εμπλεκόμενοι θα βρουν την κατάλληλη ευκαιρία να προκαλέσουν νέο μακελειό.

Τη Δευτέρα ωστόσο αναμένεται να ανοίξουν και τα σχολεία που είχαν κλείσει λόγω των πυροβολισμών, παρουσία συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών.

Τα παιδιά των οικογενειών φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία αλλά κανείς δεν ξέρει πως θα αντιδράσουν αν τύχει και συναντηθούν.

Ανησυχία επικρατεί και για το κλίμα που θα διαμορφωθεί στα μνημόσυνα των θυμάτων για τις 9 ημέρες που έφυγαν από τη ζωή.

Στο τώρα, τα Βορίζια φαίνεται πως δεν έχουν καμία ζωή. Οι κάτοικοι έχουν κλείσει πόρτες και παράθυρα ενώ καφενεία και μίνι μάρκετ έχουν βάλει λουκέτο. Κανείς δεν περπατά στους δρόμους, κανείς δεν γελά και όλοι φοβούνται πως η κόντρα θα συνεχιστεί καθώς δεν υπάρχει καμία ελπίδα για σασμό.

Υπενθυμίζεται πως για τους πυροβολισμούς στο μικρό χωριό του Ηρακλείου έχουν συλληφθεί ήδη 7 άτομα εκ των οποίων οι 2 (μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη) οι οποίοι νοσηλεύονταν φρουρούμενοι, προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός Κρήτης για να μην συναντηθούν με τους Καργάκηδες που παραμένουν στις φυλακές Αλικαρνασσού.