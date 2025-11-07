Βορίζια: Ένας εκ των κατηγορουμένων παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε στο μακελειό – Η κατάθεση που εξετάζουν οι αρχές για τον 43χρονο

Την ώρα που όλο και περισσότερες συλλήψεις σημειώνονται για το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου, στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των οικογενειών τους.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως, αναφορικά με τους 4 εκ των 7 συλληφθέντων για το μακελειό.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, νομικές πήγες αναφέρουν ότι ο τέταρτος αδερφός της οικογένειας Φραγκιαδάκη, παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε κατά των Καργάκηδων την ώρα του αιματηρού επεισοδίου στο χωριό στο Ηράκλειο.

Ενώ τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια που παραδόθηκαν στις αρχές την περασμένη Τρίτη, αρνούνται ότι ενεπλάκησαν ενεργά στο μακελειό και ότι πυροβόλησαν, ο τέταρτος αδερφός τους που είναι και τραυματίας, ανέφερε ότι δέχτηκε πυρά από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη – τον άνθρωπο που έπεσε νεκρός.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο ίδιος πυροβόλησε πέφτοντας προς τα κάτω. Έτσι, οι αρχές εξετάζουν το αν αυτό το όπλο είναι το ένα εκ των δύο όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά του 39χρονου ή αν πρόκειται για τρίτο όπλο που δεν έχει βρεθεί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το όπλο μάλλον του έπεσε στο έδαφος όταν αυτός δέχτηκε σφαίρα ή κάποιος το πήρε από το σημείο, μαζί με τα υπόλοιπα που ψάχνει ακόμη η ΕΛΑΣ.

«Μέχρι στιγμής είχαμε την εικόνα ότι τα τρία αδέρφια που έφυγαν μετά σε κάποια ορεινή περιοχή, είχαν πει ότι εμείς δεν είχαμε όπλα, δεν ρίξαμε. Απέμενε τι θα έλεγαν οι δύο τραυματίες. Ο ένας, ο ξάδερφος, που είναι άλλης οικογένειας, είπε ότι ούτε εγώ πυροβόλησα, δεν είχα όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τέταρτος αδερφός ανέφερε ότι εγώ δέχθηκα πυρά από το αυτοκίνητο που ήταν ο Φ.Κ., λέει όμως ότι εγώ πυροβόλησα πέφτοντας προς τα κάτω. Δέχεται δηλαδή ότι το ένα όπλο, από τα δύο που φαίνεται να υπήρχαν σύμφωνα με τις βαλλιστικές έρευνες, πιθανόν το κρατούσε αυτός. Τον ρώτησαν τι απέγινε αυτό το όπλο και λέει ότι εγώ τραυματίας το άφησα επί τόπου γιατί έπεσα κάτω και δεν ξέρω ποιος το έχει πάρει», ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Έτσι, οι αρχές έχουν πλέον τέσσερις «υποψήφιους» από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων που φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα ακόμη όπλο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Αυτοί είναι τα τρία αδέρφια και ο ξάδερφος, που έχουν ήδη συλληφθεί.

Η κατάθεση για τη βόμβα

Δεύτερο ζητούμενο στην υπόθεση αφορά τη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευαστής ή και συμμετέχων να είναι μέλος άλλης οικογένειας από γειτονικό χωριό.

Για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού φέρεται να υπήρξε σχετική συνεννόηση μέσα σε φυλακές, ίσως στις φυλακές Αληκαρνασσού, όπου φέρεται να κρατούνται κάποια μέλη της τρίτης οικογένειας μαζί με συγγενείς των Καργάκηδων.

Δικαστικοί και αστυνομικοί την ίδια ώρα, στέκονται σε μια κατάθεση της συζύγου του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, που φέρεται να πυροβολούσε με καλάσνικοφ. Η γυναίκα ανέφερε στην κατάθεση ότι όταν έσκασε ο μηχανισμός είδε τον 43χρονο να καταφτάνει σπίτι ο 43χρονος. Αυτό το στοιχείο ίσως παίζει ρόλο για τα επόμενα βήματα των αρχών, που προσπαθούν αν βρουν τον υπαίτιο της έκρηξης στο σπίτι του 27χρονου.

Παράλληλα, οι γυναίκες από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων, φέρεται να είναι εκείνες που κατονόμασαν τον 43χεονο και τον 48χρονο που φαίνονται να πυροβολούν από την ταράτσα στα Βορίζια.

«Έφτασε σπινιάροντας ο Φανούρης και πυροβολούσε εν κινήσει. Ταυτόχρονα μας πυροβολούσαν κι άλλοι από ψηλά, από την ταράτσα. Τους είδαμε, ήταν από την άλλη οικογένεια, και τους αναγνωρίσαμε. Ο ένας ήταν ο 43χρονος και ο άλλος ο 48χρονος. Έπεσε κάτω η Ευαγγελία νεκρή και χτυπήθηκαν στα πόδια οι δικοί μας», περιέγραψε.

«Οι Φραγκιαδάκηδες επιτέθηκαν 2 φορές» λένε οι Καργάκηδες

Στενός συγγενής του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μίλησε στο Live News, ανέφερε πως όλα ξεκίνησαν από την αντίπαλη οικογένεια, τα μέλη της οποίας τους επιτέθηκαν δύο φορές.

Η πρώτη, όπως υποστηρίζει ο συγγενής, ήταν το βράδυ της Παρασκευής μετά την έκρηξη και η δεύτερη το επόμενο πρωί, πριν το μακελειό.

«Τα μπαλωταρίσματα είναι της Παρασκευής το βράδυ, μετά τη βόμβα που γίνηκε στο σπίτι τους, μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά μπαλωτάρουν τα σπίτια μας και τα αμάξια, δυο αμάξια. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Τους κακοφάνηκε επειδή είδαν την αστυνομία στα σπίτια και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Ο ιδιοκτήτης σπιτιού ήταν στο σημείο και παίζανε τις μπαλοθιές, 100%. Γιατί ήταν και από πάνω στην αρχή όταν ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες μαζί μας. Εμείς όπλα δεν είχαμε στα χέρια μας. Αφού έχουμε και την αστυνομία μάρτυρες. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είπαμε εμείς κακόλογα. Όπως τα κάνανε και αυτοί, τα κάναμε και εμείς από πάνω. Βρίζανε από κάτω αυτοί κι εμείς από πάνω».

«Μετά από δύο τρία λεπτά παιχτήκανε οι πυροβολισμοί απέναντι από την εκκλησία. Μετά η BMW και πήγε στη μεσοχωριά και έγινε ό,τι έγινε το χοντρό παιχνίδι. Τις μπαλοθιές τις επάνω, είδα από την μαύρη κούρσα στην BMW, έχω δει και το άτομο που τις παίζει και το άτομο κατέχω ποιο είναι. Η γυναίκα είναι από τις πρώτες μπαλοθιές πεσμένη. Και τον Φανούριο τον είχανε βάλει περίπου στη μέση. Ο Φανούριος δεν ξέρω αν έχει παίξει μπαλοθιές. Ο Φανούριος αν έχει παίξει μπαλοθιές θα έχει παίξει από μέσα από το αμάξι. Τον Φανούριο οι άνθρωποι που τον πήρανε, τον πήρανε μέσα από το αμάξι σκοτωμένο», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Εμείς πήραμε την αστυνομία τηλέφωνο και ζητήσαμε τη βοήθεια τους. Μετά κάτσαμε εκεί και κουβεντιάζαμε με τη νύφη μου, με τον 43χρονο, με τον 48χρονο, και πήγε 1 η ώρα. Δεν είχε έρθει κανείς στα σπίτια μας. Και πήρα εγώ με το δικό μου τηλέφωνο, με αυτό το νούμερο που μιλάμε, στην αστυνομία πάλι και ζητούμε βοήθεια. Η απάντηση ποια ήτανε; “Καθίστε σε ασφαλές μέρος, έχω ειδοποιήσει το Ηράκλειο, δεν ξέρω τι δύναμη θα παίξει στο Ηράκλειο, γιατί έχω ένα αμάξι και ήδη το έχω στείλει εκεί”.

Με παίρνει πίσω μετά από ένα λεπτό άλλος άνθρωπος και μου λέει: “Κύριε Κ., καθίστε σε ασφαλές μέρος, δεν ξέρω αν υπάρχει στο Ηράκλειο δύναμη”. Αν στέλνανε δύο αμάξια να γυρίζουν στο χωριό γύρω γύρω η αστυνομία, δεν θα έτρεχε κανείς με τα όπλα πάνω και κάτω με τα αμάξια γιατί θα έλεγε κι αν με πιάσουνε;», είπε καταλήγοντας ο συγγενής.