MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από απορριμματοφόρο – Δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ Ιωαννίνων

|
THESTIVAL TEAM

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη στη Βόνιτσα, όταν ένας υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από το απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο 47χρονος άνδρας, που εργάζεται στην καθαριότητα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και τραυματίστηκε όταν έπεσε από απορριμματοφόρο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο άνδρας, που απασχολείται ως συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου, τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το όχημα την ώρα της υπηρεσίας του.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διασωληνώθηκε.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας επιβεβαιώνει το περιστατικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα που συνέβη «κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες» και εύχεται «περαστικά και γρήγορη ανάρρωση» στον τραυματία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Κατέρρευσε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ μεγαλοστέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το νεογνό της οικογένειας Φραγκιαδάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Στο Ηράκλειο αύριο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Τζώρτζογλου για Μουτίδου – Γκλέτσο: Εγώ πάντως είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, που όταν έλεγα “όχι”, μου έκοβαν τον δρόμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

“Ο Κύκλος της Βίας”: Ημερίδα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Σήμερα στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση