Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από απορριμματοφόρο – Δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ Ιωαννίνων

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη στη Βόνιτσα, όταν ένας υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από το απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο 47χρονος άνδρας, που εργάζεται στην καθαριότητα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και τραυματίστηκε όταν έπεσε από απορριμματοφόρο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο άνδρας, που απασχολείται ως συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου, τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το όχημα την ώρα της υπηρεσίας του.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διασωληνώθηκε.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας επιβεβαιώνει το περιστατικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα που συνέβη «κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες» και εύχεται «περαστικά και γρήγορη ανάρρωση» στον τραυματία.