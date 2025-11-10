Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο σε ερημική περιοχή στα Σκούρτα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με την απανθρακωμένη σορό στο αυτοκίνητο που βρέθηκε καμένο σε ερημική περιοχή στην Βοιωτία στην περιοχή Σκούρτα.

Τα νέα στοιχεία αυτά, οδηγούν σε άγριο και προμελετημένο έγκλημα και έρχονται στην επιφάνεια μετά την ιατροδικαστική εξέταση, στη σορό που βρέθηκε απανθρακωμένη σε ερημική ορεινή περιοχή ανάμεσα σε Σκούρτα και Κλειδί στην Βοιωτία το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το θύμα προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι κατέστη δυνατό να ληφθεί dna και θα μπορέσει να συγκριθεί με γενετικό υλικό από συγγενείς – αρχικά – αγνοουμένων που έχουν δηλωθεί.

Βέβαια επειδή μιλάμε για ανθρωποκτονία, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε που «πείραξε» λάθους ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αν έχει βαρύ ποινικό μητρώο μπορεί κανείς να μην εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανεύρεσή του, τουλάχιστον επίσημα. Γεγονός είναι ότι είχε ένα βίαιο θάνατο και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία από τις Αρχές για να φτάσουν στην άκρη του νήματος.