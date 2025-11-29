Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Συνελήφθη επιχειρηματίας που οδηγούσε τo πολυτελές όχημά του με 216 χλμ./ώρα στη Βουλιαγμένης σε σημείο που το όριο ταχύτητας ήταν τρεις φορές πιο κάτω.

Το όχημα που οδηγούσε ο επιχειρηματίας καταγράφηκε να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης.

Λίγο μετά τα ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψαν πως το όχημα έτρεχε με 216 χλμ/ώρα, ενώ το όριο είναι 70 χλμ/ώρα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και τον συνέλαβαν, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.

Δείτε το βίντεο του Mega: