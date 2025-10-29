Βίντεο έξω από τον ΣΚΑΪ με γυναίκα να φωνάζει στον σύντροφό της – “Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο”

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο στο Νέο Φάληρο, κοντά στα γραφεία του ΣΚΑΪ, όπου μια γυναίκα καταγράφηκε σε βίντεο να ουρλιάζει στον σύντροφό της, επειδή της είχε μαυρίσει το μάτι.

“Βγες έξω!”, φώναζε επί δέκα λεπτά στον σύντροφό της που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στην εκπομπή του καναλιού, “Live You”, δημοσιογράφος που έτυχε να περνάει απ’ το σημείο, ακούγονται οι τσιρίδες της κοπέλας προς το σύντροφό της και φαίνεται ο κόσμος που έχει σταθεί και κοιτάει, ανήμπορος να επέμβει.

“Όχι… την μπουνιά εδώ. Βγες απ’ το αυτοκίνητο τώρα! Δεν είμαι γυναίκα σου, ποτέ δεν θα γίνω γυναίκα σου! Θα πάρω την αστυνομία”, φωνάζει αρχικά η γυναίκα μ’ εκείνον να της απαντάει το ίδιο επιθετικά: “Καλά δεν ντρέπεσαι; Έλα εδώ μέσα”.

Εκείνη συνεχίζει το ξέσπασμα παρά την παρότρυνση των περαστικών, να τον αφήσει να φύγει και να καλέσει την αστυνομία: “Τι να ντρέπομαι με αυτά που μου ‘χεις κάνει! Δεν πάω πουθενά, βγες απ’ το αμάξι μου τώρα και θα δεις τι θα σου κάνω. Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο”.

Όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ που εξασφάλισε το βίντεο-ντοκουμέντο: “Οι κραυγές της κοπέλας μπορούσαν να ακουστούν και στα 100 μέτρα, το λέω κι ανατριχιάζω. Είδαμε την κοπέλα με μαυρισμένο μάτι κι ο άνδρας είπε ότι δεν της έκανε κάτι”.

Η αστυνομία και το ΕΚΑΒ κλήθηκαν και έφτασαν αφότου έφυγε το όχημα.