ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Η στιγμή που απομακρύνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου που έπεσε νεκρός – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν, ώρες μετά τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, το αυτοκίνητο του 39χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα ανεξέλεγκτα πυρά.

Το όχημα, όπως φαίνεται στο βίντεο από το Κρήτη TV, είναι διάτρητο από δεκάδες σφαίρες και μεταφέρεται εκτός του χωριού, προκειμένου να εξεταστεί από πραγματογνώμονες της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Από το μακελειό, έπεσαν νεκροί δυο άνθρωποι ένας 39χρονος και μια 55χρονη γυναίκα η οποία «έσβησε» από ανακοπή, αποτέλεσμα της σοκαριστικής κατάστασης.

Ο νεκρός άνδρας, είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου έσπευσαν δεκάδες συγγενείς, ενώ η νεκρή γυναίκα, από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Δείτε το βίντεο

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού κλειδώθηκαν μέσα στα σπίτια τους και απλά άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο χωριό και οι πυροβολισμοί σταμάτησαν.

Στο σημείο έχουν μεταβεί άνδρες της σήμανσης για την περισυλλογή των αποδεικτικών στοιχείων.

Ο «πόλεμος» μεταξύ μελών των δύο οικογενειών μεταφέρθηκε στο φαράγγι Βοριζίων. Σύμφωνα με κατοίκους των γύρω περιοχών, ακούν τους πυροβολισμούς μέσα από το φαράγγι.

Βεντέτα στα Βορίζια

