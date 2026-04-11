Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – “Θέμα ωρών ο εντοπισμός τους”, λέει η Δημογλίδου

Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς από αστυνομικούς σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στη Βάρη.

Αρχικά η Αστυνομία κλήθηκε για περιστατικό διάρρηξης σε οικία 3ου ορόφου επί της οδού Σίφνου. Τρεις άγνωστοι δράστες εισήλθαν στην οικία και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με ένα λευκό SUV.

Το όχημα αυτό εντοπίστηκε από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στην συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής και ακολούθησε καταδίωξη. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους για να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες των αστυνομικών και ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των δραστών με σκοπό να τους ακινητοποιήσει.

Τελικά οι δράστες, εκ των οποίων σίγουρα ο ένας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με σκούφο full face, κατάφεραν να διαφύγουν. Από την Αστυνομία πραγματοποιούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους.

Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες από τις βολές ακινητοποίησης του αστυνομικού, ενώ την έρευνα την έχει αναλάβει η Ασφάλεια Βάρης-Βουλας-Βουλιαγμενης.

«Παρόλο που οι πολίτες εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα για τις ημέρες των εορτών του Πάσχα, η Ελληνική Αστυνομία παραμένει σε αυτά και μάλιστα υπάρχει και ειδικό σχέδιο αστυνόμευσης, για την αποφυγή διαρρήξεων και κλοπών από οικίες. Στην εν λόγω περίπτωση ειδοποιήθηκε πολύ γρήγορα η Αστυνομία. Ουσιαστικά μετά την αποχώρηση των δραστών εντοπίστηκε το όχημα από την ομάδα ΔΙΑΣ. Με απόλυτο επαγγελματισμό ο αστυνομικός προσπάθησε να ακινητοποιήσει το όχημα και κατάφερε κάποιους πυροβολισμούς χωρίς να έχει προκύψει κάποιος τραυματισμός.

Συνεχίζονται οι αναζητήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δόθηκαν και, πέραν του τι πρέπει να προσέχουν αυτοί που εγκαταλείπουν τις οικίες τους, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι υπόλοιποι που μένουμε πίσω να ενημερώνουμε άμεσα την Ελληνική Αστυνομία για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση» είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5»