Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, τραυματίστηκε ο οδηγός

Ένα τρόλεϊ προσέκρουσε σε πολυκατοικία το βράδυ της Παρασκευής (13/2) στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό συνέβη στην οδό Κυκλώπων 37.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός. Μέσα στο τρόλεϊ δεν υπήρχαν επιβάτες.