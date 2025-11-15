Τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία – Δύο εγκλωβισμένοι σε σύγκρουση Ι.Χ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη διασταύρωση της Λεωφόρου Λαυρίου με την οδό Κολοκοτρώνη στην Παιανία, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα έχουν εγκλωβιστεί, ενώ το ένα από αυτά φέρει σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.