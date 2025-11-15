Τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία – Δύο εγκλωβισμένοι σε σύγκρουση Ι.Χ.
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη διασταύρωση της Λεωφόρου Λαυρίου με την οδό Κολοκοτρώνη στην Παιανία, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα έχουν εγκλωβιστεί, ενώ το ένα από αυτά φέρει σοβαρά τραύματα.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.