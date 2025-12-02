Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά: Τραυματισμένος στο νοσοκομείο οδηγός μοτοσικλέτας
Φωτογραφία: Zarpanews.gr
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό και εγκατάλειψη οδηγού σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης, στον κόμβο Μουρνιών, στα Χανιά.
Όπως έγινε γνωστό στο τροχαίο ενεπλάκησαν δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, με τον οδηγό της μηχανής να τραυματίζεται από τη σύγκρουση.
Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το zarpanews.gr, το όχημα που εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος έχει ήδη εντοπιστεί.
